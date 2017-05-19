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Врачи назвали неожиданный продлевающий жизнь продукт

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  • 19.05.2017, 10:19
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Необычные данные обнаружили ученые из университета Техаса.

В последнее время сыр довольно часто пытаются исключить из рациона питания, либо урезают его потребление до критического минимума, руководствуясь тем, что этот продукт очень жирный. Но американские ученые заключили, что регулярное поедание сыра может продлевать годы жизни, пишет healthyliving.com.ua.

Судя по тем данным, которые обнаружили ученые из Университета Техаса, любителям сыра не стоит расставаться со своей привычкой.

«Регулярное употребление сыра улучшает здоровье печени и даже может сделать жизнь длиннее», - именно к такому выводу пришли американские специалисты.

Опираясь на результаты лабораторных исследований, они констатировали, что в выдержанных сырах (пармезан, бри, чеддер) содержится специфическое соединение спермидин, способное защищать клетки организма от повреждений. По словам ученых, данное вещество во время опытов с образцами тканей продемонстрировало способность предотвращать распространение поврежденных клеток печени, уберегая тем самым ее от развития фиброза. С этим свойством сырного компонента клиницисты связывают и возможное увеличение продолжительности жизни.

Ученые отметили, что действие спермидина, входящего в состав сыров, нуждается в дополнительной проверке, включая экспериментальные исследования с участием людей. Тем не менее, резюмируя полученные данные, они высказались о том, что «наряду с сыром продлевающим жизнь эффектом также могут обладать грибы, соя, бобовые, кукуруза и продукты из цельного зерна».


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