В Могилеве жильцы не хотят платить $1000 за надписи на стенах 28 19.05.2017, 10:36

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Коммунальники выставили жильцам подъезда внушительный счет.

В Могилеве коммунальники не просто закрасили неприличные надписи на стенах подъезда, но полностью сделали ремонт. И выставили счет жильцам подъезда — почти 1,8 тыс. рублей на всех. Могилевчане недоумевают: почему для этого понадобилось столько времени и денег? Коммунальники уверяют: все сделано по закону, а хулиганили в подъезде «свои», поэтому наказание рублем должно еще и научить людей вести себя по-человечески.

Жильцы дома № 99 на улице Островского не понимают, зачем коммунальники сделали ремонт в их подъезде и почему жильцы должны оплачивать работы.

— Ремонт длился весь апрель. Сколько грязи было — вы не представляете. Все пропахло краской, даже вещи в квартире. Нам сказали, что ремонт начался якобы из-за вандальных надписей на стенах подъезда, но мы этих надписей не видели, — говорит могилевчанин Андрей.

Больше всего жильцов возмущает то, что расходы на ремонт они должны оплачивать сами. Жировки им еще не приходили — люди переживают, что суммы будут неподъемными.

— За ремонт подъезда жильцы будут платить на протяжении полугода. Общую сумму затрат разбили на 36 квартир в подъезде пропорционально площади каждой — все по закону, — рассказала tut.by начальница ЖЭУ-18 Светлана Константинова. — Например, у одного это будет 5,27 рублей в месяц, у другого — 10,98 рублей.

Она пояснила: в январе коммунальники обнаружили на стенах подъезда со второго по девтый этажи различные надписи. Некоторые были довольно неприличными. Комиссия обследовала подъезд, сфотографировала надписи. В РОВД направили письмо с просьбой провести проверку и найти хулигана. Оценили и размер нанесенного ущерба — 590 рублей.

Автора вандальных надписей не нашли. И ЖЭУ, по словам Константиновой, вывесило объявления о том, что лестничные клетки в подъезде находятся в неудовлетворительном состоянии. Коммунальники предложили жильцам самостоятельно отремонтировать подъезд до 15 марта. Предупредили: после этого ЖЭУ возьмет ремонт на себя, а затем выставит счет. Так и вышло.

В подъезде сняли старую побелку, заново все покрасили, так как если бы закрасили каждую надпись, «было бы некрасиво».

— Я понимаю, что все привыкли жить по старинке, но есть закон, по которому расходы на ремонт подъезда ложатся на его жильцов. Тем более если квартиры приватизированы, — говорит начальница ЖЭУ. — Возможно, разделение суммы пропорционально площади квартиры, а не количеству проживающих в ней, и не совсем правильно. И я могу понять возмущение тех, кто надписи эти не оставлял. Но хулиганил точно кто-то из «своих» — домофон в подъезде исправен. И, судя по всему, надписи оставили дети или подростки.

Светлана Константинова считает, что такая мера поможет воспитать в людях уважение к общему имуществу. И приводит пример, как социальный дом в микрорайоне Фатина и 10 лет не простоял целым — подъезд испортили так, что уже нужно делать ремонт.

— Люди несправедливы к коммунальникам, ругают, что мы ничего не делаем, например, мусор быстро не убираем, — говорит Константинова. — Но ведь мы и не сорим.