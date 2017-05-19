Друг Лукашенко будет курировать белорусский теннис 8 19.05.2017, 10:45

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Сергей Тетерин

Сергей Тетерин сменил на посту Александра Шакутина.

18 мая на внеочередной конференции сменился руководитель Белорусской теннисной федерации. Как сообщает официальный сайт БТФ, на пост председателя организации избран Сергей Тетерин. Он сменил на этом посту бизнесмена Александра Шакутина, который возглавлял Белорусскую теннисную федерацию с 2012 года, пишет tut.by.

Сергей Тетерин поблагодарил делегатов за доверие и отметил, что каждый руководитель федерации тенниса внес свой неоценимый вклад в развитие этого вида спорта в Беларуси.

Сергей Тетерин предложил присвоить Александру Шакутину звание почетного члена Белорусской теннисной федерации.

Сергей Тетерин когда-то приобщил к теннису Александра Лукашенко и со временем стал одним из самых близких к Лукашенко людей, часто сопровождает его на неформальных мероприятиях.