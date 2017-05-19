закрыть
19 мая 2017, пятница, 13:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Друг Лукашенко будет курировать белорусский теннис

8
  • 19.05.2017, 10:45
  • 4,616
Сергей Тетерин

Сергей Тетерин сменил на посту Александра Шакутина.

18 мая на внеочередной конференции сменился руководитель Белорусской теннисной федерации. Как сообщает официальный сайт БТФ, на пост председателя организации избран Сергей Тетерин. Он сменил на этом посту бизнесмена Александра Шакутина, который возглавлял Белорусскую теннисную федерацию с 2012 года, пишет tut.by.

Сергей Тетерин поблагодарил делегатов за доверие и отметил, что каждый руководитель федерации тенниса внес свой неоценимый вклад в развитие этого вида спорта в Беларуси.

Сергей Тетерин предложил присвоить Александру Шакутину звание почетного члена Белорусской теннисной федерации.

Сергей Тетерин когда-то приобщил к теннису Александра Лукашенко и со временем стал одним из самых близких к Лукашенко людей, часто сопровождает его на неформальных мероприятиях.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси