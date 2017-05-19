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Наталья Папкова: О своих требованиях мы заявляли «ногами в дверь»

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  • 19.05.2017, 11:13
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Наталья Папкова
Фото: tut.by

Брестская активистка рассказала во всех красках о быте на Окрестина.

«Нас кормили овсянкой и хлебными котлетами с запахом испорченного мяса, а по четвергам в хлебных котлетах попадались рыбные кости», - рассказала сайту brestspring.com о своем 15 суточном аресте общественная активистка Наталья Пaпкова.

Она два дня назад вернулась из Минска, где отбывала наказание в ЦИПе на Окрестина и описала условия содержания.

«В камере была красная кнопка для вызова персонала. Если заключенные на ее нажимали, их за это наказывали: забирали матрасы, или не выводили на прогулку. Поэтому заключенные давали знать о своих потребностях «ногами в дверь». Сами шконки, на которых мы спали, были сделаны из металлических полос, поэтому, матрасы забирали - сидеть на них было невозможно, оставались болезненные полосы.

Матрасы были тонкие и вонючие, белье за 15 суток не поменяла ни разу. Я 4 раза писала заявление на душ, но так ни разу туда не попала.

Врач обижалась, когда ей напоминали о «Клятве Гиппократа», так как со мной в камере находилась 45-летняя женщина, которая заболела «ветрянкой» и сильно чесалась.

14 мая в камеру рассчитанную на 4 человека, поместили еще 8 человек. Вместе нас было 12 к 1-ой часа ночи 15 мая, после чего часть вывели. Нас осталось 6 человек. 2 женщины спали на полу без матрасов и белья ...»

По возвращении в Брест, сестра рассказала Наталье Папковой, что от 19 апреля, после суда, по 1 мая под окнами их квартиры круглосуточно дежурили. Исчезла, 1 мая, когда Наталью задержали в Минске.


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