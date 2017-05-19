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Группа 5'Nizza собрала аншлаг в минском клубе Prime Hall

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  • 19.05.2017, 11:22
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Фото: Максим Тарналицкий/onliner.by

Музыканты приехала в Минск, чтобы презентовать в белорусской столице новый альбом.

Андрей Запорожец и Сергей Бабкин после долгой паузы снова делают музыку вместе и ловят эмоциональную благодарность успевших соскучиться слушателей. Как прошел минский концерт одного из самых позитивных коллективов на постсоветском пространстве, смотрите в фоторепортаже onliner.by.

Вообще, позитивная музыка — это немного не про нас. Изрядное веселье на просторах СНГ делают группы, которые можно пересчитать по пальцам рук. В этом плане 5'Nizza — глоток свежего воздуха и настоящая отдушина. Песни группы давно успели выучить наизусть, забыть, а потом снова выучить: цитируемость коллектива очень высока.

В 2007 году Андрей Запорожец и Сергей Бабкин занялись сольными карьерами, оставив после работы в дуэте два альбома, заслушанных до дыр. Наверняка вы помните песни «Солдат», «Я не той...», «Нева» и еще с десяток хитов, исполненных под достаточно аскетичный аккомпанемент. 5'Nizza была чуть ли не народной группой.

Два года назад харьковчане торжественно объявили, что снова будут работать вместе. А месяц назад вышел третий студийный альбом группы, который получил название «КУ». Это 14 композиций, исполненных в фирменной манере 5'Nizza, — именно то, чего ждали слушатели. Они снова вместе и все так же хороши!


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