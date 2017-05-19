«Алкогольное лобби в Беларуси сильнее здравого смысла» 10 19.05.2017, 11:37

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Виталий Рымашевский

Фото: «Радыё Свабода»

Государственная политика по спаиванию белорусов практически не меняется.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский прокомментировал сайту bchd.info данные обновленного рейтинга Всемирной организации здравоохранения по потреблению алкоголя в мире, в котором Беларусь заняла второе место.

«По данным ВОЗ, Беларусь больше не на первом, а на втором месте по потреблению алкоголя. Означает ли это, что ситуация принципиально изменилась? Абсолютно нет. Я тоже не уверен, что ВОЗ учитывала стремительный рост потребления самогона, что связано прежде всего с обнищанием белорусского населения. Все, кто находился в ИВС Молодечно, могли убедиться, на сколько большие масштабы имеет эта проблема в Беларуси. У нас в камеры постоянно бросали людей, задержанных в нетрезвом состоянии, которые рассказывали о многочисленных точках по продаже алкоголя, который в два раза дешевле, чем в магазинах. По их показаниям, продажу даже крышевала милиция, которая изымала продукцию у одних и перевозила ее другим за определенные гонорары. Эти свидетельства требуют разбирательства. Не исключаю, что продажа суррогатного алкоголя через такие точки может уже конкурировать с продажей алкогольных напитков в магазинах», — отметил он.

При этом сопредседатель БХД не исключает, что на снижение статистики потребления алкоголя могла оказать влияние и высокая смертность среди больных алкоголизмом.

«К сожалению, государственная политика в этом мало меняется. Белорусская христианская демократия продолжает свою кампанию «Защитим наших детей от алкоголя». Наши предложения, поддержанные подписями тысяч граждан Беларуси, давно лежат на столах у властей, но их принятие проходит очень медленно. Радует, что министр здравоохранения на встрече с журналистами фактически публично выразил поддержку этим предложениям, говоря о необходимости ограничения продажи алкоголя, выноса его в отдельные залы и так далее. Мы в течение нескольких лет настойчиво предлагаем власти ввести эти меры в Беларуси, одновременно с поддержкой организаций, которые помогают людям избавиться от алкогольной зависимости. Но алкогольное лобби в стране до сих пор оказывается сильнее здравого смысла и беспокойства за здоровье белорусской нации. Борьбу надо продолжать, ведь второе место — это позорная, страшная цифра. И в этой сфере нужно принимать меры, чтобы белорусская нация попросту выжила», — добавил Виталий Рымашевский.