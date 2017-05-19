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Черный май для Путина

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  • Кирилл Сазонов, site.ua
  • 19.05.2017, 11:45
Кирилл Сазонов

Говорят, все что происходит в отношениях, гораздо раньше уже произошло в нашем сознании.

Нет спонтанных браков или разводов – они такими только кажутся. Все раньше произошло в голове и только потом превратилось в поступок. Мне кажется, в политике та же картина. Сперва элиты дозревают до какой-то позиции, а уже потом она превращается в публичные заявления и реальные решения.

И в этом плане Украина идет в правильном направлении. Может, не с той скоростью, которую мы бы хотели видеть. Но скорость вторична. Главное – курс.

Май 2017 года для Украины стал знаковым месяцем.

Безвизовый режим, о котором говорили уже 25 лет, стал реальностью. Технически это упрощает процедуру (не нужно ехать в посольство или консульство в Киеве) и экономим 35 евро. Но по факту это цивилизационный выбор. Плевать на бюрократию – мы по факту и по закону теперь не часть Российской империи и не бывшая республика СССР. Мы полноценное государство и часть Европы. Для меня этот статус важнее упрощения проезда. Ну а истерика, которую закатили в России, только подтверждает, что это совсем не мелочь.

Санкции, об отмене которых так долго мечтали в Кремле, расширяются. И мы наконец уходим от политической шизофрении, когда Украина требует расширения санкций от Запада, а сама в этом вопросе не спешит. То есть правительство Яценюка на 100% отказалось от российского газа, потом отказались от электроэнергии, сейчас в процессе замены поставщика ядерного топлива для АЭС, но дальше – тишина. Сотрудничаем? Нет, после паузы сломали барьер. Закрыли все эти «фсбшые огородики» в Сети, типа Одноклассников и вконтакте, запретили колорадскую ленточку. Телеканалам, которые по факту являются рупорами российской пропаганды и Московскому патриархату приготовиться.

Гибридная война, говорите? Ну так получите и распишитесь.

Тут Гройсман с официальным визитом посетил Израиль. Это тоже важно, потому что страна с очень полезным для нас опытом розыска и наказания негодяев во всем мире. Вы верите в успех заочного суда над Януковичем и его соратниками? Это смешно – негодяи и убийцы отлично научились прятаться от правосудия за бюрократией и сложной судебной системой. Израиль доказал, что иногда прятаться бесполезно. Нам есть, чему поучиться. А приговор суда или «трагический и нелепый несчастный случай» по факту не так уж и важно.

В это же время Яценюк с визитом в США. Без помпы и громких заявлений – просто встречается с людьми, которые проходят по категории «те, кого принимают в расчет». И это очень важно. В Кремле уже убедились, что тихие и непубличные встречи Яценюка в Европе или в США заканчиваются новыми санкциями. То есть после тихого разговора их начинают дружно бить. Потому и заводят на Арсения Петровича эти идиотские уголовные дела про убитых за один день тридцать российских солдат. Чтобы хотя бы ограничить возможность поездок и встреч. Ничего не получается пока ездит, общается, доказывает Западу реальность угрозы российской агрессии. Привозит новые санкции и поддержку Украины.

Итак, что мы имеем за май?

Безвиз с ЕС, усиление санкций для России, перспективные контакты с Израилем и что-то еще интересное привезет Яценюк. Возможно, не будет озвучено, но Мордору станет жить труднее. То есть пока в РФ поглощали боярышник с криками «дедывоевали», Украина усилила свои позиции и приготовила агрессору немного неприятных сюрпризов.

Хороший месяц май. Удался…

Кирилл Сазонов site.ua


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