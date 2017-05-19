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«От школ ничего не зависит»: Красноречивая переписка с родителями по поводу графика «под Колю»

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  • 19.05.2017, 12:38
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Архивное фото tut.by

Решение приняли «на самом высоком уровне», ни с кем не советуясь.

Родителям первоклашек одной из минских школ пришло объявление от классного руководителя: их поставили в известность о планирующемся изменении расписания с 1 сентября.

Похоже, свежую установку Лукашенко о необходимости начинать занятия в школах в 9 часов, как и прогнозировалось, чиновники намерены воплотить в жизнь без обсуждения с остальными родителями школьников страны. В начале недели от управлений образования в учебные заведения были разосланы соответствующие письма. И вот накануне цепочка протянулась уже к родителям от учителей.

Классные руководители ставят в известность, что в новом учебном году занятия будут стартовать в 9 утра. В распоряжение «Салiдарнасцi» попала переписка из Viber учителя с родителями нынешних первоклашек. Как настроены последние – судите сами.

После педсовета

Родители


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