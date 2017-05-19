Антон Орехъ: Чем дальше эта победа, тем громче о ней говорят 19.05.2017, 12:58

Антон Орехъ

День Победы стал определенной разновидностью отмечания Нового года.

оссия продолжает с размахом отмечать День Победы, правда, это остается не замеченным со стороны остального мира. В этот раз поздравить Владимира Путина приехал разве что молдавский президент Игорь Додон. Но россияне на это мало обращают внимание, им гораздо интереснее участвовать в акции «Бессмертный полк» и распространять наклейки двусмысленного содержания. Почему вся Россия утонула в георгиевских ленточках, зачем россиянам крайне необходима тема победы, корреспондент «БелГазеты» выяснял в беседе с журналистом радио «Эхо Москвы» Антоном Орехом.

- Этот День Победы в России отмечался с особым патриотическим угаром?

- Мне кажется, сейчас празднование Дня Победы стало определенной разновидностью отмечания Нового года: как зимой люди ходят в колпаках Санта-Клауса, так и сейчас повсюду пилотки и георгиевские ленты - прохожие на улицах, продавцы в супермаркетах и т.д. В целом последние годы проходят в странной ура-патриотической обстановке: такое ощущение, что мы буквально сейчас выиграли войну, причем не только у фашистов, но и у всего остального мира.

Танки, Тушенка, Золото

- Путин в своем торжественном выступлении не упомянул роль антигитлеровской коалиции в победе во Второй мировой войне. Значит ли это, что даже праздник 9 Мая был использован российским лидером для высказывания скрытых претензий в адрес Евросоюза и США?

- Я не знаю, о чем говорил Владимир Владимирович, но слышал его цитату, что в случае, если бы в той войне не победили, наш народ был бы в рабстве. Речи по такому поводу используются для того, чтобы кого-то лягнуть, намекнуть, подчеркнуть свою исключительность, но от этих речей не зависят какие-то государственные решения. Что до роли антигитлеровской коалиции, то когда у нас говоришь о помощи союзников, все начинают фыркать: мол, что это за союзники, они только наживались на нашей беде, продавали нам за золото танки и тушенку, хотя это неправда. У меня даже складывается странное ощущение, что мы воевали не против немцев, а против Америки. Не удивлюсь, если у школьников поспрашивать на эту тему, они примерно так и ответят. У нас с немцами на обывательском уровне (канцлера Меркель я не имею в виду, это одна из героинь российской пропаганды) все достаточно ровно, во всяком случае, отношения лучше, чем с англичанами и американцами - такой вот исторический парадокс.

- И здесь современная российская пропаганда приложила руку?

- Не совсем: с Германией воевали до 1945г., все последующие послевоенные годы люди росли на противостоянии со Штатами и НАТО. Сейчас мы просто возвратились к штампам и клише, к советским пропагандистским взглядам, которые я помню с детства. Все-таки Путин и его сподвижники - выходцы из Советского Союза, они привыкли думать, что все в мире портит Америка, а все хорошее придумали мы. В такой парадигме и живем.

- Вас впечатлили последние озвученные в Госдуме цифры, что в годы войны погибло 42 млн. советских граждан, в то время как Германия потеряла порядка 7 млн. человек?

- Недавно речь шла о 27 миллионах, сейчас уже 42: я не знаю, что это за странная статистическая погрешность в полтора десятка миллионов человек. В сталинские годы и вовсе говорили о 7 миллионах: тогда было выгодно преуменьшать потери, сейчас - преувеличивать. Надо показать, какая цена назначена за победу, и это при том, что имена многих погибших не установлены, не все человеческие останки до сих пор похоронены. Люди пытаются решить эту проблему в частном порядке, государству до этого нет совершенно никакого дела. Но как только надо цифры выкатить, сразу всплывают 42 млн., потом и до 100 млн. может дойти. Но я к этому отношусь спокойно - это однозначно элемент пропаганды.

Айфоны, Роботы, Балалайки

- Как вам популярные сегодня в России лозунги «Можем повторить»? Это частная инициатива или спущенная сверху новация?

- Это дурь в чистом виде. Иду по городу и вижу, как торгуют георгиевскими ленточками (3 за 100 рублей, 5 - за 120), как едет человек на БМВ, на которой написано «трофейная». У него нет ни вкуса, ни совести, ни мозгов. Откуда это? Это последний обозримый исторический тренд, который идет, наверное, со времен полета Гагарина. У японцев есть роботы, у немцев - «мерседесы», у американцев - айфоны, когда говорят про бывший Советский Союз, сразу представляют морозы, шапки-ушанки, балалайки. У нас есть какие-то свершения в науке? Раньше был космос, сейчас и его нет, последняя конкурентоспособная область - спорт, где мы что-то выигрываем. Поэтому все и вцепились в победу в Великой Отечественной войне - одно из последних значимых событий в нашей истории. И чем дальше эта победа, тем громче о ней говорят. Даже лет 10 назад такого не было: да, торжественно отмечали, но без присущей теперь истерики.

Сегодня всякая ерунда быстро набирает популярность и без вмешательства государства. Хотя та же георгиевская ленточка в свое время появилась с подачи «РИА новости» как действительно трогательный символ. Первый год все было хорошо, обходилось без участия властей, но потом стали нагнетаться нездоровые страсти.

Примерно та же история и с «Бессмертным полком». Акцию придумала конфликтовавшая с местными властями томская телекомпания ТВ-2, которая впоследствии была ликвидирована. Изначально, когда люди выходили на улицу с портретами воевавших близких, был заложен определенный смысл, но после этого определенные товарищи увидели, что это выгодная история, которую можно раскрутить, и появился коммерческий и пропагандистский интерес. Сейчас это абсолютно срежиссировано. Да, остались те, кто сам делает портреты и выходит на улицу по зову души, но есть же масса примеров, когда школьников, студентов, рабочих с предприятий обязывают участвовать в этом. Раздают людям портреты, скачанные из Интернета и распечатанные типографским способом.

Помимо наклеек, портретов появились героические крабовые палочки, пиво с георгиевскими ленточками, подсуетились салоны красоты с различными акциями, чуть ли не публичные дома стали давать победные скидки. Это абсолютный трэш! Не надо никаким властям ничего придумывать, у нас и своей дури хватает. Сейчас в соцсетях появился отчет РЖД о проверке поездных составов на предмет, обеспечены ли проводники георгиевскими ленточками, играет ли в вагонах военная музыка. Видимо, те, кто не уследил за этим, будут наказаны, не получат премии. Это все от того, что нам зацепиться больше не за что. Мы гордимся тем, что бомбим Сирию; у нас показывают, как с Каспийского моря вылетают ракеты, как приплыл, пыхтя, в Средиземное море «Адмирал Кузнецов». Осталась только военная тематика - ничего больше нет.

- В России с каждым годом все больше заметно расслоение в обществе. Но на той же акции «Бессмертный полк» олигархи идут рядом с обычными рабочими, правда, первые потом отправляются праздновать в рестораны, а вторые возвращаются в хрущобы. Можно сказать, что День Победы - едва ли не единый праздник, который всех объединяет?

- Рядом с элитой идут не рабочие, находящиеся на определенном удалении, а охранники - просто это так изображается. А то, что в акции участвуют олигархи и высокопоставленные чиновники - так и должно быть: это один из способов продемонстрировать свои верноподданические чувства. Путин идет на Тверскую с фотографией своего отца, тут же депутаты, олигархи - все должны быть с портретами. Это такой ритуал, как на Пасху или Рождество, когда все внезапно становятся верующими, даже бывшие комсомольские и партийные работники. Раз президент называет себя верующим, значит, все должны быть в храме.

Заборная краска, Асад, Беларусь

- После парада стала популярна тема одиночества Путина, рядом с которым находился только президент Молдовы Игорь Додон. Можно ли это назвать глубоким символизмом, отражающим место России в цивилизованном мире?

- Как я понимаю, на некруглые даты особо никого не звали даже в лучшие времена, так что по поводу символизма посмотрим, когда будет отмечаться 75-летие победы. Додон приезжал договариваться по другим вопросам, возможно, подгадал, что в это время можно с Путиным подружиться, и у него это успешно получается. Если бы вообще никто не приехал, об этом никто бы и не вспомнил, но когда на трибуне Путин и еще один президент - на это волей-неволей обращают внимание.

- Вам не кажется странным совпадение, что визит Додона почти совпал по времени с отменой Россией эмбарго на поставки молдавских вин, хотя 4 года назад тогдашний ваш главный санитарный врач Геннадий Онищенко сравнивал их с краской для забора?

- Странным назвать это нельзя - если с какой-то страной у нас портились отношения или надо было на кого-то надавить, тут же появлялся Онищенко и в любых продуктах находил кишечные палочки, микробы, что угодно. Вы на карте пальцем ткните в любую страну, с которой у нас не очень хорошие отношения, и вспомните, что в ее продукции находили всю таблицу Менделеева. 4 года назад Молдова четко смотрела на Запад в сторону Евросоюза, НАТО, и неудивительно, что ее вино было похоже на заборную краску. Когда власть поменялась, люди, которые запрещали, внезапно вспомнили, как в молодости пили молдавский портвейн и прекрасно себя чувствовали.

- А может сбыться ироничное предсказание актера Михаила Ефремова, предположившего, что вскоре российский лидер будет встречать праздники только в присутствии коллеги из Северной Кореи Ким Чен Ына?

- Все может быть. Друзей у нас нет, если не рассматривать маргинальные режимы. Даже азиатские диктаторы (Назарбаев, Туркменбаши) особо к нам не рвутся: все понимают, что Россия - не самый надежный друг. С Россией дружить можно только по одной причине: получать от нас газ и нефть по хорошей цене. Ну или, как таджики, договориться, чтобы высланных из страны нелегалов пустили обратно. А так, кто у нас в друзьях? Иран, режим Асада…

- А Беларусь — друг?

- Беларусь, если честно, в последнее время не упоминается ни в хорошем, ни в плохом контексте. Раньше Лукашенко как-то чаще мелькал на экране телевизора, сейчас там только Украина, Сирия и США, даже про Россию практически не говорят. Например, президентские выборы в Америке осенью обсуждали в десятки раз больше, чем выборы в Госдуму. Началась президентская кампания во Франции, начали разбираться, кто такой Фийон, а кто такой Макрон; кто будет дружить с Россией, а кто нет. Некогда обращать внимание на Беларусь, хотя, не дай Бог, случится какая-то заваруха, про Беларусь тоже скажем «доброе» слово.