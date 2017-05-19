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Подполковник-бунтарь Вусик: Работать в милиции не собираюсь, буду бороться во всех инстанциях

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  • 19.05.2017, 12:59
Игорь Вусик
Фото: «Радыё Свабода»

МВД во главе с Шуневичем грубо нарушило трудовое законодательство и дисциплинарный устав.

После служебной проверки в отношении кричевских милиционеров Игоря Вусика и Андрея Шашкова, эти сотрудники были уволены. Соответствующее официальное заявление обнародовало УВД Могилевского облисполкома. «Белсат» выяснил дальнейшие планы подполковника Вусика, который прослужил в милиции 21 год.

Поводом для увольнения, по мнению ведомства, стал факт распространения в СМИ информации без согласования с руководством. Таким образом, Вусик и Шашков якобы нарушили условия контракта и требования нормативного акта о взаимодействии со СМИ.

Ранее милиционеры дали интервью «Белсату», в котором утверждали: руководство заставляет их выполнять план по преступлениям и даже отдавать часть зарплаты. Всего письмо с жалобой на такие условия министру Шуневичу подписали 11 сотрудников милиции. После этого Шуневич заявил, что было выражено нарушение дисциплины и ведомственных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны «жалобщика Вусика, который является фигурантом проверки».

Однако о каких-либо санкциях в отношении начальника кричевского РОВД подполковника Чуприна сведений нет. Тем временем Вусик и Шашков потеряли работу.

«Вчера нас просто вызвали в РОВД и дали ознакомиться с приказом об увольнении, без дополнительных объяснений. Знаете, я не скрываю, что голосовал за президента. Только вот он обещал не дать в обиду ни одного избирателя… После обращения к Шуневичу началось давление. И хотя раньше меня всегда хвалили и ставили в пример, то теперь, оказывается, у меня отрицательная характеристика», — рассказывает Игорь Вусик.

Вусик прослужил в милиции 21 год, имеет звание подполковника, его работа была признана одной из лучших на областном уровне.

«Сегодня же я слышу от министра Шуневича и от бывшего начальника Чуприна оскорбления в свой адрес. МВД грубо нарушило трудовое законодательство и дисциплинарный устав. Мой контракт на 5 лет должен был закончиться в следующем январе, но был безосновательно разорван. Мы с Андреем Шашковым будем обжаловать наше увольнение в суде, во всех инстанциях», — говорит Вусик.

В семье Вусика — трое детей, которых он мог обеспечить, работая в милиции.

«Работать в Беларуси я больше не собираюсь! Мне просто не дадут. Планами относительно возможного переезда делиться рано, пока не могу вам сказать».


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