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Фотофакт: Звезда выглядит, как «Око Саурона»

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  • 19.05.2017, 13:05

«Небесное тело» напоминает огромный огненный глаз из трилогии Толкиена.

При помощи массива радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама международной группе астрономов удалось сделать фото звезды Фомальгаут и окружающего ее протопланетного диска. На снимке объект выглядит, как Око Саурона из трилогии «Властелин колец», пишет tut.by.

Излучение звезды и протопланетного диска (вращающийся околозвездный диск плотного газа вокруг недавно сформированной звезды, из которого впоследствии образуются планеты) окрашены в оранжевый свет. Голубое свечение на фоне получено с помощью телескопа «Хаббл».

Черное пространство вокруг центральной желтой точки, похожей на зрачок — это коронографическая маска, которая отсекает яркий свет от звезды. Фомальгаут на фотографии изображен менее ярким, чем есть на самом деле.

ALMA / ESO / NAOJ / NRAO / M. MacGregor / NASA / ESA / Hubble / P. Kalas / B. Saxton / AUI / NSF

Фомальгаут — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы и одна из самых ярких звезд на ночном небе. Название звезды в переводе с арабского означает «рот кита». От Земли она расположена на расстоянии 25 световых лет, ее возраст составляет от 200 до 300 миллионов лет, а масса в 2,3 раза больше солнечной.

Великое Око Саурона — понятие из трилогии «Властелин колец». Огромный огненный глаз был символом угнетения и страха Средиземья, в виде него воспринимались внимание и сила воли Саурона.


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