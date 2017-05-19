Вячеслав Сивчик: Лукашенко может только выжимать деньги из белорусов 19.05.2017, 13:11

ФОТО: DW.COM

Недовольство властью и протесты будут расти.

Об этом лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик заявил в интервью сайту Charter97.org.

- Как вы чувствуете себя после 15-суточного ареста?

- Сейчас я пробую входить в нормальную общественную жизнь. Сегодня, например, был на суде у Марины Адамович, которую незаконно оштрафовали на 20 базовых.

- Расскажите, как к вам относились на Окрестина? Изменились ли условия содержания с ваших последних арестов?

- В ЦИП ко мне относились, как практически ко всем людям, которые там находятся, то есть отношение было таким, каким не должно быть. Там не только нечеловеческие условия, но и издевательское отношение.

Мне пришлось держать голодовку, у которой была конкретную цель. Я протестовал против новых правил, которые были введены в ЦИП с 1 января 2016 года.

Я бы еще хотел обратил внимание белорусского общества на то, что на моей памяти в здание на Окрестина был за инвестирован не один миллион долларов. Там столько раз шли ремонты, реконструкции, что можно было уже построить за эти деньги нормальную европейскую тюрьму.

А мы получили здание, в котором сплошной произвол, полная изоляция арестованных от общества, невозможно подать жалобу или каким-то другим способом попробовать отстоять свои права.

- Как вы оцениваете последние действия властей в отношении оппозиционных политиков, активистов?

- Режим постепенно закручивает гайки. Не было адекватной реакции международной общественности, на этот тяжелый процесс, который тянется уже около года, на новую волну репрессий.

Представители демократического Запада до сих пор имеют отношения с режимом Лукашенко и не учитывают того, что в Беларуси должны быть обеспечены права.

В такой атмосфере та вакханалия, которую устроили власти начиная с марта этого года, она уже была предопределена. Конечно, это просто ужасно, когда в стране происходят массовые аресты, избиваются люди, когда суды штампуют решения. Уже больше тысячи представителей общественности были осуждены и задержаны во время этой весны.

Это в первую очередь демонстрирует страх властей, потому что Лукашенко при власти уже 23 года, а это уже значительно больше, чем был при власти, например, Леонид Брежнев.

И ситуация такая, что сегодняшняя власть ничего не могут предложить для будущего белорусам. Нет никакой реальной программы, которая хотя бы минимально позволяла белорусскому обществу развиваться, поэтому власти приняли решение выжимать из белорусов деньги, и продолжать репрессии, которые не случайны.

Хочу упомянуть о «деле патриотов», которое напоминает процессы, которые происходили в нашей стране 100 лет назад. Я имею ввиду «Союз освобождения Беларуси», который был в 20-е годы БССР организацией, полностью искусственно придуманной чекистами, ее не существовало в природе.

«Дело патриотов» является проверкой белорусского общества, международной общественности, насколько мы способны к солидарности. Нужно защищать и тех людей, которые находятся за решеткой по криминальным делам, но нужно отстаивать права также и активистов, попадающих на «сутки».

- На ваш взгляд, что будет дальше происходить в ситуации кризиса недовольства белорусами властью?

- Естественно, что в ситуации, когда у нас власть не меняется с далекого 1996 года, она сама себя назначает, то любые репрессии здесь не помогут.

Очевидно, что белорусы будут протестовать и недовольство людей Лукашенко будет только увеличиваться. Знаете, это не самый плохой вариант, что власти пошли путем репрессий, потому что они их точно не спасут. Спасти этот режим уже невозможно. Другое дело, что спокойно уходить он не хочет.