закрыть
19 мая 2017, пятница, 13:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Зачем в сельпо летом сто кило ананасов?»

3
  • 19.05.2017, 13:25
Леонид Судаленко
Фото с сайта spring96.org

Как профсоюз РЭП отстоял права продавщиц.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, рассказал, откуда берутся огромные недостачи и как продавцу избежать их; какие документы нужно прочесть при приеме на работу и куда бежать, когда наниматель нарушает ваши права, пишет praca-by.info.

Леонид Судаленко, правовой инспектор профсоюза РЭП, на рабочем месте

– С какими вопросами работники обращаются к юристу профсоюза чаще всего?

– Вот буквально пять минут назад был типичный звонок: человек уволился и сомневается, правильно ли его рассчитали, имеет ли он право на те выплаты, которые перечислены во внутреннем положении о премировании. Наниматель сказал ему, что ничего не обязан выплачивать, потому что работник уволился по собственному желанию. Но работник уволился по соглашению сторон – а это совершенно другая статья Трудового кодекса. Поэтому наниматель не прав, и ему придется выполнить норму собственного положения, а не пытаться обманывать работника.

– Какие дела правовая служба Гомельского представительства профсоюза РЭП уже успела провести в этом году?

– В начале года пришли продавцы – работницы Гомельского РАЙПО из Севруков, у которых была громадная недостача. Размер этой недостачи нам удалось снизить на 38%. Следующий случай был с продавцом из Поколюбичей – из того самого Гомельского РАЙПО, кстати. На девушку, которая проработала около года по распределению, повесили огромную недостачу. Я советовал ей уволиться, но она не могла, потому что учебное заведение выставило бы ей счет за обучение. А РАЙПО выставило недостачу, эквивалентную трем тысячам долларов! Реально ли продавцу из сельской местности выплатить такую сумму? Заплатить за обучение, уволившись, и то было бы дешевле. У нас получилось уменьшить эту сумму.

А у известного Гомельского РАЙПО в случае обнаружения недостач почерк один: они тут же советуют продавцам: берите стиральные машины, диваны, мягкую мебель – мы все оформим на вас, а сами продадим и покроем недостачу. Или предлагают взять кредит. Вот такие фирменные «фишки» Гомельского РАЙПО, они практикуют их давно, эта тактика нам хорошо известна.

– Профсоюз РЭП много работает с недостачами?

– Мы на протяжении стольких лет помогаем снизить суммы выплат по недостачам продавцов, что многие, и даже судьи, шутят: «Может быть, вам уже пора переименовать профсоюз в работников торговли?»

– Откуда у продавцов берутся такие огромные недостачи?

- Потому что наниматель действует в своих интересах, а работник в это время молчит. Продавец из Поколюбичей в суде давала показания. Да, говорила она, я выкидывала сгнившие бананы, яблоки, персики... А на дворе лето: какие бананы в деревне? Зачем летом туда завозят фрукты? Я думаю, что это коррупционная схема руководства этого РАЙПО. Они берут десятками тонн товар, на который нет спроса, покупают эти фрукты у коммерсантов за вознаграждение себе – такое вознаграждение в народе называется «откат». Подчеркиваю: это мое мнение; оно сформировалось за годы работы с недостачами и конкретно с Гомельским РАЙПО.

Иначе зачем в сельский магазин привозят сто килограмм ананасов? Летом сельские жители не едят ананасов. А вина этой продавщицы в том, что она без актов списания на утилизацию фактически выкидывала деньги в мусорку. Каждый работник должен на имя нанимателя писать докладные записки: докладываю вам, что привезли сегодня ананасы, а они уже «плывут», у них срок реализации – сутки, я за сутки их не продам.

– Почему же она не писала эти докладные записки?

– Она этого просто не знала! К недостачам приводит правовая неграмотность продавцов. Они же подписывают договор о коллективной материальной ответственности. Тем самым они берут на себя обязанность сохранности товарно-материальных ценностей нанимателя. Я говорил и говорю всем продавцам: не молчите! Они приходят к нам в профсоюз, когда им наниматель предъявил недостачу.

– А когда продавцу надо приходить к правовому инспектору профсоюза?

– Надо приходить, когда заведующая заставляет выкинуть пропавшую рыбу. Или когда не работает холодильник в магазине: лето, рыба плывёт, колбаса вареная плавится. Вот тогда приходите ко мне! Я вас научу, как действовать, сведу недостачу к нулю, освобожу от ответственности! Но продавцы приходят, к сожалению, тогда, когда подписали коллективный договор, взяли ответственность на себя и выкинули товар – тем самым подписали себе смертный приговор.

– Как получается снизить в суде размер недостачи?

– Есть положение в Трудовом кодексе, которое касается взыскания ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей: суд с учетом семейного, материального положения работника и других обстоятельств, заслуживающих внимание, имеет право снизить размер недостачи, подлежащий взысканию. Практика показывает, что мы уменьшаем выплаты на 10-40 %.

– Как работник может доказать в суде, что он не в состоянии выплатить так много денег за недостачу?

– Это может быть справка о том, что работник самостоятельно воспитывает ребенка. Если ребенок учится на платном – нужно тогда показать договор с учебным заведением. Суду можно представить кредитный договор – это значит, что вам не хватает денег. Или если не работает кто-то из членов вашей семьи, например, муж потерял работу; у кого-то – инвалид или престарелый человек на иждивении...

Но бывают и курьезные случаи. Одна девушка, после того, как я ее попросил найти любые кредитные договоры, принесла кредитный договор на покупку айфона. Судья не принял этот договор; сказал: извините, у меня самого нет такого телефона, который вы купили на этот кредит. Нужно показать серьезность обстоятельств. И наша практика свидетельствует, что суд принимает во внимание эти обстоятельства.

Нам, как я уже сказал, давно предлагают переименоваться в профсоюз работников торговли. О нас идет молва: люди рассказывают друг другу, что где-то кого-то защитил профсоюз РЭП. Вот сегодня в 12 часов ко мне придет бывший работник троллейбусного парка, которому предъявили недостачу: он был начальником склада горюче-смазочных материалов, у него перерасход топлива. То же самое: человек молчал, пока работал; а когда уволили – выяснилось, что он остался должен.

– Какие вы можете вспомнить крупные дела?

– Например, дело гомельского жирокомбината: недостача была семьсот миллионов старыми, громадная сумма. В ответчиках – не только работники, но и три бывших директора. Четыре человека во время этого дела вступили в наш профсоюз.

Гомельский жировой комбинат

Закупалась товарная продукция – чтобы сделать майонез либо мыло, нужно порядка сорока ингредиентов. Есть и пищевые ингредиенты с ограниченным сроком хранения... Комитет госконтроля все это проверил и выявил, что некоторые товары на складе уже непригодны. Деньги потрачены, товары в производство не пущены, и их надо утилизировать.

И вот этой продукции наутилизировали на 700 миллионов. Причинен ущерб государственному предприятию – поскольку контрольный пакет акций жирокомбината принадлежит государству, хоть он и ОАО. И всем работникам, которые имели отношение к закупкам, предъявили иск.

– Как вам удалось побороть целый Комитет госконтроля?

– Я начал разбираться в этом деле. Обнаружил, что иск прокурора слишком сырой. Я даже не знаю, почему. Прокурор, наверное, торопился, потому что истекали процессуальные сроки. И прокурор даже не посмотрел коллективный договор. А в коллективном договоре записано, что работники несут материальную ответственность в размере, не превышающем 20% от своей среднемесячной заработной платы. То есть, если у работника зарплата три миллиона – а так и есть на жирокомбинате – то 600 тысяч заплати, и вне зависимости от суммы ущерба, ты свободен.

Трое из четырех, вступивших в наш профсоюз, пошли на мировое соглашение и заплатили эти 600 тысяч. А одна сотрудница, которая и сегодня там работает, сказала: «Я не виновата! Платить не буду!» И вот 2 июня будет продолжение этого жирокомбинатовского балета. Я допущен судьей, представляю интересы этой работницы.

– Кроме недостач, какие еще дела ведет профсоюз?

Анатолия Поплавного, члена профсоюза, мы восстановили на работе, взыскали около восьми миллионов компенсации за вынужденный прогул. И он работает на прежнем месте. И собирается подавать еще и на компенсацию морального вреда за незаконное увольнение.

Как удалось доказать незаконность увольнения? Я нашел в тарифном соглашении норму, улучшающую положение работника по сравнению с контрактом. То есть, в контракте написано, что Поплавного можно увольнять – но наниматель обязан был составить контракт с учетом тарифного соглашения.

Наниматель пытался доказать, что это тарифное соглашение на него не распространяется. Но пришли представители государственного профсоюза и опровергли это. То есть, Анатолий Поплавный был членом профсоюза РЭП, а на предприятии еще и действовало тарифное соглашение, разработанное другим профсоюзом, потому что наниматель подписал его. Но нашла эту норму именно правовая служба профсоюза РЭП.

Леонид Судаленко и Анатолий Поплавный

– Человек устраивается на работу. В каких документах записаны его права? Что нужно знать, что подписать, с чем ознакомиться?

– В первую очередь – контракт или трудовой договор. Подписать в двух экземплярах и один забрать себе.

Должностная инструкция – очень важный документ! Ее нужно не просто подписать для галочки – а внимательно прочесть и один экзtмпляр потребовать себе! Должностную инструкцию не лишним даже будет повесить на своем рабочем месте!

Работника, как правило, автоматом при приеме на работу заставляют подписать заявление о вступлении в профсоюз. Если это магазин, то это профсоюз работников торговли, например. И если работник вступил в профсоюз, то он должен ознакомиться с коллективным договором – особенно в части гарантий: посмотреть, как коллективный договор регулирует премии, отпуска, материальную помощь, взыскания, материальную ответственность за недостачи...

Над коллективным договором, главнее его по юридической силе, находится тарифное соглашение. Оно распространяется на работника даже в том случае, если он не вступил в профсоюз.

Работник должен ознакомиться с локальными нормативно-правовыми актами, которые приняла сама организация, в которой он работает: это приказы, положения, постановления, правила – об этом нужно спросить нанимателя и потребовать для ознакомления.

И конечно, работник должен понимать, что он подписывает договоры о бригадной, коллективной материальной ответственности. А если он подписывает договор об индивидуальной материальной ответственности – то за товар он несет стопроцентную ответственность. Поэтому если ты подписал договор о коллективной материальной ответственности, или, что еще хуже, об индивидуальной – тогда при любой угрозе для вверенных товарно-материальных ценностей – это и деньги, и товары, и скоропортящиеся продукты – сразу каждый работник должен обкладываться докладными записками. Причем не на имя заведующего магазином! Как продавщица из Поколюбичей говорит: “Я сообщала своей заведующей” – а заведующая молчала! И не устно, а письменно. Не на имя заведующей – она вас на работу не принимала, а на имя нанимателя. Таковы требования закона. Работник обязан предпринимать все зависящие от него меры, направленные на обеспечение сохранности товара.

– Но если далекий от законов работник не знает, как правильно написать докладную записку? В какой форме ее нужно составить?

– В очень простой. Посмотреть на часы и записать: “17 мая в 15:55 заведующая такая-то заставляла меня на рабочем месте выбросить пять килограмм гниющих помидоров. Я отказалась это делать. Так как я подписала договор о материальной ответственности, ставлю вас в известность о том, что сохранности пяти килограммам помидоров в моем магазине угрожает опасность. Я отказываюсь в дальнейшем нести за этот товар ответственность. Довожу до вашего сведения и прошу принять меры”.

– Как эту записку передать нанимателю? Допустим, заведующая отказалась даже разговаривать, с ней возник конфликт. Нужно нести в приемную, чтобы докладную записку зарегистрировал секретарь? А если и секретарь откажется, сославшись на то, что докладная составлена не по форме?

– Если секретарь отказывается регистрировать документ, то нужно пойти на почту и отправить докладную записку заказным письмом с уведомлением.

– А в каких случаях работник полностью не защищен перед нанимателем, и можно даже не обращаться в суд?

– Когда работник вступает в неформальные трудовые отношения с нанимателем. Что это такое? Очень просто – зарплата в конвертах. Когда вы согласились получить зарплату в конверте, вы теряете все гарантии, которое вам дает законодательство. Взыскать в судебном порядке с нанимателя долги тогда будет невозможно.

– Как работнику может помочь вступление в профсоюз РЭП?

– Если работник вступил в профсоюз, то он находится под защитой профсоюза. В любой момент он может обратиться в юридическую службу.

– А как же те профсоюзы, в которые работнику предлагают вступить прямо при приеме на работу?

– Однажды в Гомеле был уволен из-за недостачи весь трудовой коллектив магазина. Полностью! Они же числились в профсоюзе работников торговли. Уволенные работники пришли в профсоюз, а правовой инспектор им сказал: “У вашего дела нет никакой правовой перспективы, вас правильно уволили, по недоверию”. Они пошли в прокуратуру, а прокуратура говорит: “Есть одно место, где вам помогут”. Как вы уже догадались, прокурор отправил их в наш профсоюз РЭП. Вот за этим столом, в нашем офисе сидели тридцать четыре человека. Все они вступили в профсоюз, и мы их не только восстановили на работе, признав увольнение незаконным, а еще и моральный вред за незаконное увольнение взыскали в пользу каждого. Охранник магазина, который весь коллектив в наш профсоюз привел, сказал тогда: “Если бы я знал, что столько денег получу, то я бы в отпуск на море слетал!”


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси