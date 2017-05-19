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Американский эксперт раскрыла три важных секрета долголетия

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  • 19.05.2017, 14:01
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ФОТO C САЙТА kvedomosti.com

Недавние исследования ученых показали, какими секретами пользуются долгожители.

Американский эксперт Джулия Самптон рассказала, в чем заключается секрет долголетия, и назвала главные факторы, которые влияют на продолжительность жизни. Недавние исследования ученых показали, какими секретами пользуются долгожители, и они поделились ими, пишет orthodox.od.ua.

Главный и один из важнейших моментов – правильное сбалансированное питание, и для многих это не секрет. Те люди, которые не употребляют вредных жиров, жареного, много соли и сахара, безусловно, имеют более крепкое здоровье и живут дольше.

Одной из полезнейших диет эксперты назвали средиземноморскую, в рацион которой входят овощи и фрукты, птица и рыба, цельнозерновые, бобовые и оливковое масло. Такой формат питания позволит сохранить сердечно-сосудистую систему, обеспечит мозговую активность на хорошем уровне, и особенно полезно такое питание именно тем, кто разменял девятый восьмой десяток.

Второй нюанс и такой же важный – физическая активность и умение преодолевать стрессовые состояния. Регулярные занятия спортом позволяют сохранять в тонусе мышцы, добавляют заряд бодрости и энергии и сохраняют позитивный настрой. А обход стрессовых ситуаций, умение сохранять спокойствие при любых обстоятельствах, обеспечат сохранение психологического здоровья, которое в большой степени влияют на длительность жизни.

Умение быть позитивным и смотреть на мир только с положительной стороны, также может помочь прожить долго, и особенно – счастливо. Старики, которые радуются каждому дню, будут получать от жизни по максимуму и смогут прожить намного дольше, чем унылые и грустные люди их возраста.


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