В российских аэропортах белорусы проходят паспортный контроль как иностранцы 17 19.05.2017, 14:14

4,999

Пассажиров прибывающих из Беларуси самолетов не делят по признаку гражданства.

В аэропортах РФ с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью — все эти рейсы также считаются международными, и пассажиры проходят паспортный контроль, пишет сайт belaruspartisan.org.

Корреспондент одного из государственных СМИ прилетел в пятницу в аэропорт Домодедово и рассказал о том, как теперь путешествовать на самолете между Беларусью и Россией.

«Нас около трапа ждал автобус, на котором мы проследовали к пункту паспортного контроля в Домодедово. Прошли его полноценно. Самолет был полупустой, поэтому вся процедура заняла 15 минут», — цитирует сайт слова корреспондента.

При этом иностранных пассажиров и граждан «союзного государства» (то есть белорусов - прим. ред.) никто не сортирует — все проходят на общих основаниях.

Любопытная деталь: несмотря на перевод перелетов в международные сектора, пользоваться магазинами duty-free при вылете в Минск из России будет нельзя.