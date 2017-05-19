Лукашенко и Путина ждет новая «братская» война за нефтегаз 6 19.05.2017, 14:32

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Фото: Getty Images/Sasha Mordovets

Последствия новых политических кризисов будут гораздо более серьезными для Беларуси.

Договоренность России и Беларуси в экономическом конфликте, касающемся цен на газ и поставок белорусского бензина на российский рынок, будет иметь краткосрочный характер, и в дальнейшем отношения стран вновь обострятся из-за разногласий в нефтегазовых интересах, пишет obozrevatel.com.

Об этом заявили в Центре восточноевропейских исследований

«На практике многие вопросы остаются неясными, что оставляет место для дальнейших конфликтов. В то время как России пришлось свести все разговоры о военной базе на нет, Беларусь тоже не осталась довольна заключенными договоренностями: стоимость газа для нее оказалась выше, чем того просил Минск», — говорится в отчете аналитиков OSW.

Договоренность России и Беларуси в экономическом конфликте, касающемся цен на газ и поставок белорусского бензина на российский рынок, будет иметь краткосрочный характер, и в дальнейшем отношения стран вновь обострятся из-за разногласий в нефтегазовых интересах.

Кроме того, белорусская сторона осталась недовольна и освобождением от обязательств по поставкам в Россию бензина. Это принесло Минску новые ограничения — соглашение, по которому страну ограничили переработкой лишь части российской нефти, оставило местные нефтеперерабатывающие заводы незагруженными.

В то же время стоимость российского сырья с 2014 года заметно выросла — из-за так называемого налогового маневра. По оценкам экспертов OSW, рост стоимости черного золота перекрывает выгоду от неуплаты белорусами таможенных пошлин при импорте нефти (эти пошлины по договору с Россией зачисляются в бюджет Беларуси).

«Москва пытается оптимизировать затраты на субсидирование белорусской экономики, объем поддержки в последние годы неуклонно снижается. Тем не менее, субсидирование Минска было и остается для Кремля главным средством усиления политического влияния», — отмечают аналитики.

Энергетика является одним из ключевых аспектов отношений двух стран, поскольку Беларусь практически полностью зависит от поставок нефти и газа из России (90% в белорусском потреблении). Льготные цены на сырье Минску необходимы, по мнению экспертов OSW, для поддержания устаревшей модели экономической и социальной стабильности.

«Таким образом, мы ожидаем, что соглашение не будет иметь длительный характер, тем более что оно не решает все расхождения. Нельзя исключить новые политические кризисы, последствия которых могут уже быть гораздо более серьезными для Беларуси», — сказано в отчете.