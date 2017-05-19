Главу МИД Эстонии попросили повлиять на белорусские власти в деле «Белого легиона» 1 19.05.2017, 14:46

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Белорусские активисты отправили письмо министру иностранных дел Эстонии накануне его визита в Беларусь.

Гражданские активисты из Латвии, Эстонии и Беларуси обратились к министру иностранных дел Эстонии Свену Миксеру накануне его рабочего визита в Беларусь с просьбой повлиять на белорусские власти.

Издание Delfi публикует текст письма полностью:

«Открытое письмо Министру иностранных дел Эстонии

Уважаемый Господин Министр Свен Миксер,

Согласно публично доступной информации Белорусского МИДа 23 мая, 2017 года у Вас состоится визит в Беларусь, в рамках которого Вы встретитесь с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Мы хотим привлечь Ваше внимание к уголовному делу против белорусских демократических активистов, названному в белорусской независимой прессе «делом патриотов». Это уголовное дело против бывших членов сейчас несуществующей патриотической организации «Белый Легион», активных членов зарегистрированного государством военно-спортивного клуба «Патриот» и социальных активистов.

Это дело сфабриковано белорусским КГБ для того, чтобы решить ряд проблем режима Лукашенко во внутренней политике и международных отношениях. В частности, данное дело было создано для решения следующих задач:

- улучшения отношений с Российской Федерацией путем запугивания Москвы виртуальными боевиками и возможностью массовых беспорядков, которые приведут к смещению Александра Лукашенко и отказа со стороны Беларуси от пророссийского вектора развития международных отношений;

- создания обстановки страха перед митингами протестов, вызванных обнищанием населения и неверной экономической политикой государства (сбор налога за отсутствие места работы у безработных);

- запугивания белорусского гражданского общества и оппозиционных активистов.

У Вас состоится разговор с Министром Владимиром Макеем, который всегда был самым проевропейским членом белорусского правительства. Пожалуйста, поднимите вопрос «Белого Легиона» в этой беседе. Мы верим, что Владимир Макей сможет донести до Александра Лукашенко, что для него лично и для Беларуси, с точки зрения Европейской перспективы лучше избежать фабрикации этого дела и обеспечить его участникам честный и открытый судебный процесс. Важно, чтобы этот процесс был признан честным и открытым международными правозащитными организациями.

19 человек в белорусской тюрьме, связанные с делом «Белого легиона», находятся под огромным давлением. Согласно последней информации из Беларуси следователи используют методы в стиле НКВД для получения «правильных» ответов на свои вопросы.

Эти люди нуждаются в срочной помощи и поддержке со стороны демократической Эстонии и Европейского Союза.

Пожалуйста, помогите им!

Балтийская гражданская инициатива «Свободу Белому легиону!»

Андрей Обозов — эстонский гражданский активист, политический беженец из Беларуси, сооснователь НКО Valgevene Uus Tee

Андрей Бердников — латвийский гражданский активист и исследователь

Сергей Бульба — белорусский гражданский активист и экс-лидер «Белого Легиона»

Павел Морозов — эстонский гражданский активист, политический беженец из Беларуси, сооснователь АРУ ТВ