Вася Обломов снял пародию на российское телевидение 4 19.05.2017, 15:23

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Вася Обломов

Фото: svaboda.org

В клипе герой который приходит на передачу «Неудачный разговор» на «Независимом телевидении».

В четверг, 18 мая, на «Дожде» состоялась премьера клипа Васи Обломова при участии Юрия Дудя на песню «Нести херню».

В клипе к песне «Нести херню» показан герой (Вася Обломов), который приходит на передачу «Неудачный разговор» на «Независимом телевидении».

Во время беседы с ведущим — его играет Юрий Дудь — Обломов представляет гипотетическую ситуацию, в которой он «написал бы песню о подвигах на войне, про заговор против страны, про давление извне, топил за русский народ на Донбассе», «переживал бы на камеру за детей в Алеппо», «писал бы в твиттер про угрозу НАТО» и т.д.

В конце концов, размышляет Обломов в песне, ему предложили бы вести еженедельную передачу на «Зависимом телевидении», на которой он «хвалил бы правительство и его поступки», «говорил, что от санкций нам только польза».

«Но, если честно, я рад, что так не сложилось <…> Я нормально ем, я спокойно сплю», — заключает он в конце песни.