закрыть
19 мая 2017, пятница, 17:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вася Обломов снял пародию на российское телевидение

4
  • 19.05.2017, 15:23
  • 3,097
Вася Обломов
Фото: svaboda.org

В клипе герой который приходит на передачу «Неудачный разговор» на «Независимом телевидении».

В четверг, 18 мая, на «Дожде» состоялась премьера клипа Васи Обломова при участии Юрия Дудя на песню «Нести херню».

В клипе к песне «Нести херню» показан герой (Вася Обломов), который приходит на передачу «Неудачный разговор» на «Независимом телевидении».

Во время беседы с ведущим — его играет Юрий Дудь — Обломов представляет гипотетическую ситуацию, в которой он «написал бы песню о подвигах на войне, про заговор против страны, про давление извне, топил за русский народ на Донбассе», «переживал бы на камеру за детей в Алеппо», «писал бы в твиттер про угрозу НАТО» и т.д.

В конце концов, размышляет Обломов в песне, ему предложили бы вести еженедельную передачу на «Зависимом телевидении», на которой он «хвалил бы правительство и его поступки», «говорил, что от санкций нам только польза».

«Но, если честно, я рад, что так не сложилось <…> Я нормально ем, я спокойно сплю», — заключает он в конце песни.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси