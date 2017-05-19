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Белорусские велогонщики завоевали семь наград в первый день «Гран-при Минска»

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  • 19.05.2017, 15:37
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Фото: Велосипедного клуба "Минск"

Наивысшего результата добилась в командной гонке у женщин национальная сборная Беларуси.

Семь наград завоевали белорусские атлеты в первый день международного турнира по велогонкам на треке «Гран-при Минска».

Наивысшего результата добилась в командной гонке у женщин национальная сборная Беларуси, она опередила команду велоклуба «Минск», цвета которой защищала один из лидеров трековых гонок Татьяна Шаракова.

В мужской командой гонке квартет «Минска» в составе Романа Тишкова, Романа Романова, Михаила Шеметова и Олега Агиевича занял первое место, опередив сборную Беларуси. Бронзовые награды — у команды России, сообщает БелТА.

В женской групповой гонке по очкам успех праздновала полька Катаржина Павловска, серебряным призером стала Татьяна Шаракова, а третье место заняла Анна Нагорная из Украины.

Еще две медали для хозяев турнира завоевал Роман Романов, который в гонке по очкам сумел стать бронзовым призером, и Евгений Королек, завершивший выступление на втором месте. Победил украинец Виталий Хринив.

Во второй день, 19 мая, на «Гран-при Минска» будут разыграны медали в спринте у мужчин, женщин и юниоров, в омниуме у мужчин и женщин, а также в гите 1 км у мужчин и гонке с выбыванием у юниоров и юниорок. Завершится турнир на велодроме «Минск-Арены» 20 мая.


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