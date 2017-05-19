Дуда и Штайнмайер обсуждают в Варшаве будущее Евросоюза
- 19.05.2017, 15:59
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Польшу.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой прибыл 19 мая с визитом в Варшаву. На площади перед Президентским дворцом германскую президентскую чету приветствовал глава Польши Анджей Дуда вместе с супругой, передает «Радио Польша».
По словам министра в Канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, президенты Дуда и Штайнмайер обсудят в Варшаве будущее Евросоюза, миграционный кризис, восточную политику и отношения с США в рамках НАТО.
«Речь пойдет о том, как сохранить единство и общность в Европе – в этом заинтересована и Польша, и Германия. Также будет поднята тема польско-немецкого сотрудничества в контексте смены президента во Франции - стороны обсудят сотрудничество в рамках Веймарского треугольника. Встреча станет частью дискуссий об общей Европе – одной, общей скорости», - заявил Щерский.
Также, по словам министра Щерского, президенты Дуда и Штайнмайер поднимут тему прав поляков в Германии. Напомним, что польская сторона добивается признания статуса нацменьшинства полякам, проживающим в Германии.
«Эту тему польские власти поднимают при каждой возможности в надежде, что дело будет продвигаться. Учитывая опыт господина президента Штайнмайера, можно полагать, что он открыт к дискуссии о поляках в Германии», - отметил министр в Канцелярии президента Польши.
Добавим, что встреча глав Польши и Германии проходит за неделю до саммита НАТО в Брюсселе.