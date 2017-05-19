Родительское собрание: забудь о детях, стань завхозом! 4 Инна Кочеткова, kp.by

19.05.2017, 16:05

Фото: pixabay.com

Почему нынешние родительские собрания все чаще напоминают производственные совещания в каком-нибудь стройтресте?

Конец учебного года – время итоговых родительских собраний. На днях у нас прошло такое. Час с лишним мы говорили… Думаете, о детях? Об их успехах, неудачах, годовых оценках, активности, поведении, отношениях с учителями и одноклассниками и прочем интересном, напрямую имеющем отношение к школе? Не-е-ет. На повестке собрания было много других, несомненно, очень важных для процесса обучения вопросов:

1. Красить только пол и плинтусы в классе или еще стены?

2. Красить краской подешевле или скинуться на «Снежку»?

3.Красить самим или нанять специальных людей?

4. Сколько краски нам надо?

5. Какая сумма от родителей нужна на краску?

6. У кого еще осталась макулатура? У нас не выполнен план!

7. Школе нужны файлы, бумага, воздушные шарики и скотч – кто съездит и купит все это до конца года? И по сколько денег сброситься на эти нужды?

8. Почему некоторые не сдали деньги в попечительский совет – нам что, не нужен ремонт в актовом зале?

9. Сколько денег потребует подписка на «Юный спасатель» и «Переходный возраст»? И когда мы сможем сброситься?

Про детей мы поговорить не успеваем – все с работы, всех ждут домашние хлопоты, мы уже обсудили краску, макулатуру и скотч, посчитали расходы, поспорили, сбросились. Я плетусь домой. Звонит подруга. По голосу догадываюсь, в очень свирепом расположении.

- С родительского собрания иду – нет, ты только подумай, о чем мы говорили два часа?!

- О краске для пола? – обреченно предполагаю меня.

- О краске, о так не купленном для класса телевизоре, а еще о том, что раз всему классу не нужен школьный лагерь, мы все равно должны оплатить 10 мест в нем, поскольку школе спущены какие-то нормы! Интересно, что бы было, если б ко мне в поликлинику (подруга – врач) пришел на прием пациент, а я вместо осмотра и назначения лечения рассказала бы об отсутствии жалюзи в кабинете и о том, что без платного визита к терапевту узкие специалисты не принимают, потому что у нас нормы?

И коллега на работе жалуется – у них уходит прекрасная классная из-за конфликта с директором.

- Представляешь, ее отчитали за плохую работу с родителями! За то, что не стала выбивать деньги на ремонт класса, который вполне себе хорошо выглядит без ремонта…

Такое впечатление, что мы, родители нынешних школьников, - этакие завхозы-самоучки. Мы умеем переводить метры пола в литры краски, знаем, где самые дешевые салфетки, мячи и скакалки для физры, телевизор какой диагонали нужен в классе, чем лучше проклеивать окна на зиму в больших помещениях, стенды какой толщины и веса приемлемы для стен в младших классах… Когда мы пытаемся от чего-нибудь отказаться, нам говорят: «Вы что, не хотите, что бы ребенок учился в опрятной школе?»

Я не хочу, чтобы ребенок учился там, где на первое место ставят плинтусы, макулатуру и подписку. Я не хочу, чтобы учителя занимались выбиванием из родителей денег, считали кило этой самой макулатуры и метраж стен – их вообще не этому учили в вузе. Я не хочу, чтобы директора давили на этих самых учителей, заставляя выбивать и считать. Я не хочу, чтобы на уровне разных комитетов и министерств на это закрывали глаза. А еще я очень не хочу, чтобы бюджет страны планировали люди, которые уверены: стены и полы в школах красятся сами собой, покупка телевизора – приятные хлопоты для любого родителя школьника, бумага и скотч падают на учителей с неба, а школьные стадионы способны раз в несколько лет восставать из руин.

Инна Кочеткова, kp.by