Ольга Николайчик: Наших парней так просто не сломить 1 19.05.2017, 16:14

Ольга Николайчик

Белорусы не бросят в беде своих патриотов.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявила общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик:

- В СМИ появилась информация о том, что политзаключенный Дмитрий Полиенко находится в колонии под «специальным надзором». На него повесили специальную бирку, которую он должен постоянно носить. Как вы можете это прокомментировать?

- Это преследование политического заключенного и усиление давления. Возможно, режим добивается от него какой-то реакции. Ведь они не боятся маленького мальчика, который весит 50 килограмм. Я его могу на руки поднять. Дмитрий — веган, он не употребляет в пищу мясо, молоко, cыр.

Это давление сигнал для Европы и белорусов: будет давление.

Власти возмутило, что «Критическая масса» посмела без разрешения кататься по городу, как они посмели якобы подергать за воротничок мента, который после этого повалил на землю весящего 50 килограмм парня, выбил зубы и начал избивать. Нет никаких доказательств того, что он подергал его за этот воротник.

Власти пытаются запугать людей, чтобы они сидели, как мыши под веником. Но прошло это время, никто не будет сидеть, мы Дмитрия не оставим. Я, через одного человека, получила и отправила ему $50. Дмитрий пишет прекрасные письма на белорусском языке, которые иллюстрирует котятами и цветочками. Вот такой он хороший парень.

Власти своими действиями декларируют, что у нас в стране диктатура, законы не действуют, показывают, что они правопреемники Сталина и НКВД.

Мы, активисты, будем делать все, чтобы это остановить, потому что Дмитрий не виноват. Такой молодежью гордились бы в любой стране. Дмитрий — настоящий сын белорусской земли, достойный, мужественный.

- Герои народных протестов, которые выходят на волю, рассказывают, что условия содержания значительно ухудшились. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Условия ухудшились не только для политических заключенных. Огромные деньги, которые ООН выделяет на улучшение пенитенциарной системы и условий содержаний — распиливаются чиновниками. Котлетки окрестинские я поела, результат — отравление и диарея.

Европа не мониторит и не контролирует, куда идут выделенные деньги, ведь никакие комиссии с ЕС не приезжают в белорусские тюрьмы: Окрестина, Жодинская колония, пусть хотя бы в ЛТП белорусское приедут, посмотрят какие там условия. Европа выделяет огромное количество денег «белорусскому народу», а они оседают в карманах лукашенковских чиновников.

Нужно спрашивать и Европу в том числе, почему выделяются огромные средства белорусскому обществу, а условия в тюрьмах только ухудшаются. Про политических заключенных я вообще молчу.

Я пишу письма фигурантам «дела патриотов» Сергею Стрибульскому, Жевнову-Милюкову, пишу — письма не доходят. Боятся что-ли меня? Они вешают на наших друзей бейджики, красные, желтые, называют «экстремистами», пытаются склонить к коллаборационизму, но наших парней так просто не сломать.