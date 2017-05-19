Юлия Нестеренко объявила о завершении спортивной карьеры 5 19.05.2017, 16:21

Юлия Нестеренко

фото: sportvencher.ru

Торжественные проводы олимпийской чемпионки пройдут 31 мая на стадионе «Брестский».

Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко официально объявила о завершении спортивной карьеры, сообщил БелТА старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике, отвечающий за вид в Брестской области, Анатолий Стацкеевич.

Легендарная «белая молния» завоевала золотую медаль в беге на 100 м на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Спустя практически 13 лет после этого события Юлия Нестеренко объявила о завершении карьеры. Торжественные проводы олимпийской чемпионки состоятся во время Кубка Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в Бресте с 30 мая по 1 июня. Чествование легкоатлетки состоится во время открытия соревнований 31 мая на стадионе «Брестский».

В 13.00 Юлия Нестеренко в форме, в которой она одержала победу на стометровке в Афинах, выйдет на прощальный старт. Она примет участие в символическом забеге на своей коронной дистанции. Бежать чемпионка будет в компании начинающих спортсменок, которые, как и она, являются воспитанницами Брестской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. «Те, кто видел ее победу в 2004 году, стали свидетелями уникального события. Юлия Нестеренко внесла огромный вклад в развитие белорусского спорта. Надеемся, что воспитаем достойную смену нашей прославленной чемпионке», - отметил Анатолий Стацкеевич.

Церемония чествования продолжится в Брестском горисполкоме. Юлия Нестеренко является почетным гражданином города Бреста. Также за свою карьеру она удостоена множества государственных и спортивных наград.