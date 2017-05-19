Герой могилевского Марша: Суд прошел не по закону, а по понятиям 19.05.2017, 16:30

Фото: tut.by

Александр Царук так и не добился справедливости от белорусского «суда».

Участник митинга 15 марта Александр Царук попытался оспорить второй штраф за одно и то же нарушение в суде Октябрьского района, но его ждало фиаско, пишет mspring.online.

Напомним, ГАИ УВД Могоблисполкома признала Царука виновным в том, что 15 марта около семи часов вечера мужчина двигался по проезжей части, несмотря на наличие тротуара: Александр Царук мешал машине с тихарями покинуть место с брутально задержанным Игорем Черяком.

На активиста за один и тот же инцидент составили два протокола – за неповиновение требованию сотрудников милиции покинуть проезжую часть и за нарушение ПДД.

19 мая судья суда Октябрьского района Елена Селедцова за двадцать минут рассмотрела жалобу активиста Александра Царука, который хотел оспорить штраф ГАИ в 3 базовых величины.

По мнению активиста, он уже был привлечен к ответственности за отказ покинуть проезжую часть, потому штраф ГАИ является несправедливым. При этом своими действиями он никакой опасности ни для людей, ни для транспортных средств не представлял.

— Кроме того, из сравнения материалов двух административных дел следует формальный вывод, что я физически не мог совершить инкриминируемое мне правонарушение, так как я именно в это же самое время был задержан совершенно в другом месте, — заявил активист на суде.

Как было указано в протоколе задержания, сотрудники ОМОН взяли Царука в 19:20 рядом с городской библиотекой. В протоколе об административном правонарушении сотрудники милиции указали, что активист преступил закон в 19:25 около кинотеатра «Родина».

Елена Селедцова вынсела решение сразу после выступления Царука. Постановление ГАИ осталось без изменений. Такой исход разочаровал правозащитника Бориса Бухеля, который помогал Царуку готовиться к процессу.

— Суд прошел не по закону, а по понятиям. Судья не имеет права выходить за рамки протокола и домысливать, доделывать за милицию её работу. В протоколах есть четкие несоответствия по месту и времени задержания. Она это проигнорировала. Решение обязательно будет обжаловано в областном суде, — заявил Бухель.