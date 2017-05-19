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Попавший в новостной эфир лабрадор стал звездой Сети

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  • 19.05.2017, 16:37

Во время новостного телеэфира одного из телеканалов Санкт-Петербурга, у диктора из-под стола появилась большая черная собака.

Как видно на видео, опубликованном на Facebook, телеведущая как раз рассказывала о реновации жилья, когда в студии появилась собака, похожая на лабрадора.

Животное не просто прошлось по студии, а гавкнуло и попыталось залезть на стол, пишет obozrevatel.com.

Реакция телеведущей оказалась очень позитивной. Девушка сначала явно испугалась, а потом начала спрашивать, что же делать с собакой в студии.

Позже она погладила нежданного гостя, но отметила, что больше любит кошек. "Я кошатница", - сказала она.

Конечно, событие не оставило равнодушными пользователей социальных сетей.

Так, один из пользователей отмечает, что девушка явно не проходила школу партийных телеведущих.


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