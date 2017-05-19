Николай Козлов: В МВД нужно сократить каждого второго 4 19.05.2017, 16:59

Николай Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

Милиция стремительно деградирует, а Шуневич один из главных виновных в этом.

Заместитель председателя ОГП Николай Козлов прокомментировал «Белсату» возможные кадровые чистки в МВД:

«Во-первых, аппарат МВД у нас такой огромный, что эти 10% никто и не заметит. Во-вторых, надо все же понять, какую категорию сотрудников министр собирается сокращать, какие подразделения. Мне кажется, что это заявление для публики и это никак не связано ни с реальным реформированием, ни с сокращением. Я думаю, что легко можно сократить до 50% милиционеров», — отметил он в интервью.

«Белорусы законопослушные люди и нет необходимости держать репрессивный аппарат таких масштабов. Тем более, что страна находится в экономическом кризисе. Да, есть подразделения, которые действительно борются с преступностью — тот же уголовный розыск. Но зачем нам столько ОМОНа, столько спецподразделений? Ну вот мы всю эту машину видели на День Воли. А чем все они занимаются в свободное от разгона демонстраций время? Они же все получают зарплату, здоровые мужики. Например, меня 23 марта задерживали 5 омоновцев — 5 здоровых парней долго меня ждали, чтобы задержать, потом провели со мной весь день до позднего вечера только для того, чтобы оболгать меня в суде и поместить на Окрестина. А чем те ребята еще 365 дней в году занимаются? Поэтому очень грустно смотреть на ситуацию в милиции. Они ведь даже не понимают, что совершают преступления. Милиция стремительно деградирует и я считаю, что Шуневич один из главных виновных в этом», — рассказал Николай Козлов.