Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы 19.05.2017, 17:26

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Mazda CX-3

Рейтинг возглавил автомобиль Mazda CX-3.

Эксперты издания motor1 составили рейтинг самых экономичных кроссоверов. На первом месте в списке оказалась Mazda CX-3, которая потребляет 7,46 литров топлива на 100 километров, пишет korrespondent.net.

На второй позиции идет Honda HR-V, а замыкает первую тройку Honda CR-V. Оба автомобиля имеют расход топлива 8,4 л/100 км.

В первой пятерке значатся также Nissan Juke (8,4 литра) и Buick Encore (8,71 л).

В число наиболее экономичных кроссоверов также вошли Jaguar F-Pace, Nissan Rogue, Subaru Crosstrek, Hyundai Tuscon Eco и Subaru Forester.