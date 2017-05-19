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Reuters: Бывшая жена Путина зарабатывает на аренде исторической недвижимости в Москве

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  • 19.05.2017, 17:34
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Экс-первая леди зарабатывает миллионы долларов.

Экс-жена президента РФ Владимира Путина Людмила под фамилией Шкребнева является владелицей фирмы, которая получает доход от сдачи в аренду недвижимости в Москве, пишет gordonua.com.

Бывшая супруга президента РФ Владимира Путина Людмила причастна к фонду, который владеет исторической недвижимостью в Москве и зарабатывает на этом миллионы долларов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что здание, которое принадлежит Центру развития межличностных отношений, было реконструировано при содействии людей, связанных с Путиным.

Речь идет о здании на ул. Воздвиженка, известном как Дом князя Николая Волконского. Здание, которое перестроили в 2013 году, потеряло свой исторический облик, ему надстроили еще два этажа, увеличив этажность до четырех.

Арендаторы помещений в Доме Волконского платят арендную плату компании "Меридиан", 99% которой принадлежит фирме "Интерьерсервис". По информации Reuters, "Интерьерсервис" с 2014 года полностью принадлежит Людмиле Шкребневой. Это и есть экс-жена Путина. Шкребнева – ее девичья фамилия.

По предположениям агентства, выручка "Меридиана" от сдачи в аренду помещений в московской собственности составила в 2015 году 225 млн рублей.

6 июня 2013 года Путин и его жена Людмила признались, что пережили "цивилизованный развод".

Центр развития межличностных коммуникаций возглавляет Артур Очеретный, чью фамилию, по данным издания "Собеседник", носит экс-первая леди.


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