Беларусь вводит безвизовый режим для китайцев 11 19.05.2017, 17:41

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Фото: Reuters

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок.

Соответствующий указ №173 подписал Лукашенко, сообщает БелТА.

Документом предусматривается установление безвизового порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток для граждан КНР, имеющих в качестве проездных документов паспорта для официальных поездок.

Данные паспорта выдаются Министерством иностранных дел Китая, китайскими загранучреждениями, а также департаментами иностранных дел местных народных правительств лицам, занимающим пост заместителя руководителя уезда и ниже, сотрудникам бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.