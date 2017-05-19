Правительство Польши предлагает поднять «минималку» до €500 2 19.05.2017, 17:50

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Предложение обосновывается высокими темпами экономического роста.

Правительство Польши раздумывает над предложением повысить минимальную зарплату до 2100 злотых брутто (что примерно равняется 500 евро). Об этом в пятницу заявила министр по делам семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская, передает «Радио Польша».

Минимальная заработная плата таким образом увеличилась бы на 5% и стала составлять 47,27% от средней заработной платы брутто в Польше. Сейчас минимальная зарплата без отчисления налогов равняется 2000 злотых.

Вместе с повышением минимальной зарплаты министерство по делам семьи, труда и социальной политики планирует повысить на 5% минимальную оплату за час работы. Ее хотят увеличить до 13 злотых 70 грошей (что равняется 3,25 евро). Окончательное решение по поводу повышения заработной платы должно принять правительство.

Свое предложение пятипроцентного повышения минимальной зарплаты Эльжбета Рафальская обосновывает высокими темпами экономического роста в Польше и хорошей ситуацией на рынке труда. В стране отмечается рекордно низкая безработица.