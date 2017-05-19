закрыть
19 мая 2017, пятница, 20:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске на переходе милицейский УАЗ сбил велосипедиста

30
  • 19.05.2017, 18:19
  • 1,216

Милицейский автомобиль двигался без проблесковых маячков на красный свет.

В Минске около «АвтоВАЗа» милицейский УАЗ столкнулся на пешеходном переходе с велосипедистом. Мужчина получил травмы и находится в больнице.

Авария произошла поздно вечером 18 мая на улице Кижеватова.

— Я двигался по велодорожке. Когда выехал на пешеходный переход, мне горел зеленый. Милицейский автомобиль, который ехал без проблесковых маячков, я видел и был уверен, что водитель остановится. Но этого не произошло и я врезался в дверь машины, — рассказал tut.by мужчина.

В результате ДТП велосипедист получил сотрясение мозга и перелом скуловой кости. Его госпитализировали.

В ГАИ Минска подтвердили факт столкновения.

— По данному факту проводится проверка, материалы находятся в отделе дознания, — сказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси