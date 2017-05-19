В Минске на переходе милицейский УАЗ сбил велосипедиста 30 19.05.2017, 18:19

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Милицейский автомобиль двигался без проблесковых маячков на красный свет.

В Минске около «АвтоВАЗа» милицейский УАЗ столкнулся на пешеходном переходе с велосипедистом. Мужчина получил травмы и находится в больнице.

Авария произошла поздно вечером 18 мая на улице Кижеватова.

— Я двигался по велодорожке. Когда выехал на пешеходный переход, мне горел зеленый. Милицейский автомобиль, который ехал без проблесковых маячков, я видел и был уверен, что водитель остановится. Но этого не произошло и я врезался в дверь машины, — рассказал tut.by мужчина.

В результате ДТП велосипедист получил сотрясение мозга и перелом скуловой кости. Его госпитализировали.

В ГАИ Минска подтвердили факт столкновения.

— По данному факту проводится проверка, материалы находятся в отделе дознания, — сказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.