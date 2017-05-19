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Беларусь об ограничениях Россельхознадзора: Мы чувствуем предвзятое отношение

  • 19.05.2017, 19:55

Глава Минсельхозпрода считает ограничения в отношении еще семи белорусских предприятий предвзятыми.

На днях инспекторы Россельхознадзора завершили очередной раунд проверок в Беларуси. Прозвучали отдельные замечания, на которые белорусские специалисты дали ответы. Казалось, многие претензии вот-вот будут сняты и хотя бы часть наших производителей вычеркнут из «черного списка». Но этого так и не произошло. Мало того, вчера Россельхознадзор заявил о новых ограничениях в отношении еще семи белорусских предприятий. Обоснованы ли претензии российского ведомства и каким белорусская сторона видит выход из ситуации, в интервью корреспонденту БелТА рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

О результатах инспекций

— Леонид Константинович, насколько объективна, на ваш взгляд, оценка инспекторов Россельхознадзора по итогам проверок?

— Первая проверка Россельхознадзора охватила 18 белорусских перерабатывающих предприятий. Высказаны замечания, но речь не идет о каком-то риске для здоровья наших потребителей. Вопросы это больше хозяйственные. И мы дали на них полные, исчерпывающие ответы. В отчете все расписано детально. Главный акцент сделан на молочной отрасли и переработке.

Вторая инспекция затронула 12 предприятий. Здесь тоже были замечания. И мы готовы были их обсуждать.

— Но прозвучало заявление Россельхознадзора о новых ограничениях из-за остатков антибиотиков.

— Да. Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси.

А ведь наши продукты питания, прежде всего молочные, хорошо узнаваемы и любимы во многих странах. И все это благодаря высокому качеству. Наш продукт — безопасный, экологически чистый.

Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль — от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества. К слову, качество нашего молока превышает требования ГОСТов Европейского союза.

Совсем недавно белорусская делегация вернулась из Китая. Там наши продукты размещают на одних полках с французским вином, и это неслучайно. Белорусские бренды широко известны, повторюсь, за счет своего качества.

— Так кому мешают белорусские продукты на российском рынке?

— Мы никому не мешаем. России ежегодно не хватает около 7 млн т молока, и здесь мы подставляем свое плечо. За прошедший год в пересчете на молоко мы экспортировали в РФ 4,1 млн т.

Наши страны входят в ЕАЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок — безосновательно.

На деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 наших молочных заводов и 7 мясокомбинатов.

О новом раунде переговоров

— Каким вы видите разрешение ситуации?

— В понедельник, 22 мая, мы будем встречаться на площадке Министерства сельского хозяйства России. Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок.

Скажу одно: нет сегодня аргументов и нет фактов, которые могли бы препятствовать продвижению нашей продукции в России.

— Когда планируется заседание совместной коллегии аграрных ведомств Беларуси и России, ведь на них должны быть утверждены торговые балансы взаимных поставок продовольствия. О каких объемах идет речь?

— Мы балансы уже определили и предварительно согласовали с Министерством сельского хозяйства России. Как показывает практика предыдущих лет, обычно они принимаются на совместных коллегиях. Пока этот вопрос откладывается и, как следствие, тормозится поставка нашей продукции в Россию.

О диверсификации экспорта

— В целом планируете ли увеличивать поставки продовольствия в Россию?

— Накоплений на складах нет. Мы для себя уже определили другие рынки, диверсифицируем сегодня экспорт. Будем поставлять продукцию тому потребителю, который в ней нуждается.

По итогам первого квартала текущего года продали на перспективные рынки молочной продукции на $ 3,9 млн. При этом за весь прошлый год мы на эти рынки поставили продукции на $ 6 млн. В частности, в Китай в 2016 году экспортировали молочной продукции на $ 1 млн, за первый квартал 2017 года — уже $ 1,3 млн.

На днях вернулись из Китая с новыми контрактами на сумму $ 13,5 млн. Это поставки молочной продукции. Состоялись переговоры с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Ждем руководство этого ведомства у нас в стране, чтобы подписать документы, которые позволят экспортировать в Китай белорусскую говядину. Далее на китайский рынок планируем вывести птицеводческие предприятия. Уже заявлено пять крупных птицефабрик, которые будут проходить сертификацию для поставок мяса птицы в Китай. Эти поставки планируем начать в этом году.

Есть предложения китайских инвесторов по вложению прямых инвестиций в экономику Беларуси. Вы уже знаете, что крупная китайская корпорация заявила о готовности инвестировать в Беларусь $ 1 млрд. Мы пригласили ее руководство посетить нашу выставку «Белагро-2017». На встрече будем вносить предложения, куда эффективнее вложить заявленные инвестиции.

О будущем урожае

— Экспорт планируется исходя из полученного урожая. Каким он ожидается в этом году с учетом непростых погодных условий?

— Действительно, погодные условия были непростыми. Но здесь есть свои плюсы и минусы. И плюсов мы видим больше. Отрицательные температуры способствовали хорошему кущению озимых зерновых и яровых зерновых культур. Это поспособствовало большему выходу продуктивных стеблей с одного растения. Я считаю, что это послужит хорошим основанием для того, чтобы сформировать густоту продуктивности. Что касается кормовой базы, погода действительно наложила отпечаток. Травы придавлены в развитии за счет холодных температур. Особенно пострадали бобовые, клевер, люцерна, многолетние травы. Надо оперативно убрать первый укос, чтобы можно было подкормить травы и получить полноценный второй укос. А непродуктивные кормовые угодья, которые вызывают опасения, надо перепахать и посеять ту культуру, которая сформирует хороший урожай.

Мы выстраиваем свою работу в соответствии с программой развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы. На текущий год перед АПК стоит амбициозная задача — получить хороший урожай продукции как в растениеводстве, так и не сбавлять темпов в животноводстве. Главное — надо обеспечить достойную заработную плату в сельском хозяйстве.


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