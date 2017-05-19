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Экспроприация в период позднего путинизма

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  • Игорь Яковенко, ej2015.ru
  • 19.05.2017, 20:30
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Лозунг «Грабь награбленное!» становится все более популярным в период позднего путинизма.

Как сообщает «Ъ», глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов предложил внести поправки в закон «О принятии в РФ Республики Крым…», которые позволят ему прекращать права собственности на участки и недвижимость, оформленные, когда полуостров входил в состав Украины. Вряд ли Сергея Аксенова, которого в Крыму до этого знали под творческим псевдонимом Гоблин, интересуют земельные участки в степных районах Крыма. Гоблинская душа бывшего рейдера из ОПГ «Сэйлем» тоскует по лакомым территориям на крымском побережье, отжав которые можно получить, по оценкам экспертов «Ъ», не менее 1 миллиарда долларов.

Аннексия Крыма была проведена по сценарию классической рейдерской операции, и теперь, когда «Крымнаш», Гоблин, который от боевика ОПГ «Сэйлем» поднялся до уровня бригадира в ОПГ «РФ», естественно недоумевает: зачем было отжимать Крым, если самые вкусные куски остаются у тех, кому они достались при прежней, украинской власти? Где революционная справедливость?

Лозунг «Грабь награбленное!» становится все более популярным в период позднего путинизма. То тут, то там сквозь костюм чиновника и мундир силовика просвечивает революционная тельняшка экспроприатора. Только что Путин подписал Указ № 213 от 16.05.2017 «О внесение изменений в положение о ФСБ», и теперь наследница НКВД «принимает в пределах своих полномочий решение об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд РФ». Конец цитаты.

В путинском указе ничего не сказано про суд, в который можно обратиться для защиты права собственности, про то, каковы «пределы полномочий» чекистов по изъятию собственности у граждан без суда и следствия. Понравился человеку с теплым сердцем и отмороженным мозгом ваш дом, он теперь имеет полное право прибрать его к своим стерильным рукам, поскольку у государства РФ возникла до этого дома сильная нужда. А в чем именно нуждается государство РФ, вам знать не обязательно, для этого как раз и есть ФСБ.

Примерно в той же логике разворачивается сейчас в Москве проект Великой Криминальной Реновации. Тут вообще все просто. По проекту закона отъем квартиры с дальнейшей депортацией ее владельцев производится по итогам голосования в многоквартирном доме. Проголосовало две трети «за», ту «треть», которая против, депортируют против воли. Не проголосовал никто — весь дом считается проголосовавшим «за» и депортируется. Отменено право на единственную собственность граждан, которую получили десятки миллионов в ходе реформ 90-х – собственность на свою квартиру.

Когда Путин еще только наползал на Россию, для того, чтобы учинять над ней все дальнейшие непотребства, ему потребовалось погасить свет и выключить звук, и он первым делом уничтожил НТВ. Некоторая часть демократической общественности из числа правых либералов его тогда поддержала, декларируя приоритет принципа защиты собственности (кредита Газпрома) над принципом свободы СМИ. Не прошло и двух лет, как Путин на примере ЮКОСа наглядно объяснил всем демократам и либералам, что свобода неделима, а значит, если нет свободы СМИ, то не будет и свободы собственности и предпринимательства.

Неприкосновенность собственности – это фундамент человеческой цивилизации. Везде, где этот фундамент разрушается, возникают руины. Логика эволюции путинизма такова, что, уничтожая другие права и свободы граждан, Путин и его окружение не могли пройти мимо свободы и неприкосновенности собственности. Разрушая этот институт, Путин тем самым приближает конец своего режима. Нельзя исключить, что это может быть конец не только путинского режима, но и страны.

Игорь Яковенко, ej2015.ru


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