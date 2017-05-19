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Какие названия станций четвертой линии метро предпочитают минчане

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  • 19.05.2017, 20:40
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Больше всего минчан высказались за название станции «Киевский сквер».

15 мая на сайте Мингорисполкома стартовал опрос, согласно результатам которого больше всего минчан высказались за название станции «Киевский сквер».

За то, чтобы станция на пересечении Орловской и Гая называлась «Киевский сквер», проголосовали 76% интернет-пользователей, передает БелТА. Также понравились жителям столицы названия «Политехническая» (для станции на пересечении Сурганова и Якуба Коласа), «Ольшевская» (для станции на пересечении Ольшевского с пр. Пушкина) и «Берестейская» (на пересечении Уманской с пр. Дзержинского), которые набрали 60-64% голосов.

Мнения разделились по поводу названия «Тивали» для станции на пересечении Притыцкого и Пушкина (51% за, 45% против) и «Минск-Мир» на пересечении улицы Проектируемой №3 с продлением улицы Жуковского (46% за, 49% против).

Меньше всего хотели бы горожане назвать станции метро «Тучинка» (53% против), «Локомотивная» (52% против) и «Козырево» (55% против). В 3-5% случаев опрашиваемые предложили свои варианты наименований. Голосование продлится до конца месяца.

Строительство четвертой кольцевой линии метро, которая пройдет под вторым транспортным кольцом (улицами Денисовской, Аэродромной, проспектом Пушкина), запланировано новым генеральным планом города.


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