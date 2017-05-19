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Усманов решил выкупить «Арсенал» за $1,3 миллиарда

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  • 19.05.2017, 20:58
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Фото: Getty Images

На данный момент Усманов владеет 30,04% долей в капитале лондонского футбольного клуба.

Российский бизнесмен Алишер Усманов сделал предложение американскому предпринимателю Стэну Кронке о покупке его доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» за $1,3 млрд. Об этом узнала газета Financial Times от трех источников, знакомых с ситуацией, передает republic.ru.

На данный момент Усманов владеет 30,04% долей в капитале «Арсенала». Доля Кронке составляет 67,02%.

Пока Кронке никак не ответил на предложение российского миллиардера, поступившее еще в апреле. Неофициально он заявлял, что не планирует продавать долю Усманову или другим лицам.

В феврале 2016 года Усманов стал владельцем клуба английской премьер-лиги «Эвертон». Помимо инвестирования в спорт, Усманов является прямым владельцем ООО «Коммерсантъ Холдинг», основателем USM Holdings, который объединяет компании «Металлоинвест», операторов связи «МегаФон» и «Скартел», Mail.Ru Group, ряд телеканалов. Также стало известно о том, что холдинг Усманова входит в число инвесторов сервиса такси Uber.

Футбольный клуба «Арсенал» выступает в Премьер-лиге и в текущем сезоне занимает пятое место. В 2014 году «Арсенал» в списке Forbes вошел в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, заняв 5 место.


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