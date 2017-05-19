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Петр Кравченко: В 2007 году Беларусь должна была вступить в Евросоюз

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  • 19.05.2017, 21:15
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Петр Кравченко

Министр иностранных дел Беларуси в 1990-1994 годах рассказал о несбывшихся прогнозах во внешней политике страны.

Ежегодно в Беларуси становится все больше людей, которые не хотят жить в тесном союзе с Россией, считает Петр Кравченко, министр иностранных дел в 1990-1994 годах. Об этом он рассказал «Радыё Свабода» во время международной конференции «25 лет внешней политики Республики Беларусь».

- Господин Петр, вы были первым министром иностранных дел Беларуси. Каким вы видели будущее внешней политики страны в то время, и оправдались ли ваши прогнозы?

- Мои ожидания оправдались. Мы прошли очень нелегкий путь. У нас не было консенсуса по геополитическим вопросам. Как, кстати, не в полной мере такой консенсус есть сегодня. Мы всегда были между молотом и наковальней, между двумя большими соседями. Проблема геополитического выбора была очень актуальной именно тогда - после Беловежского соглашения, когда мы пришли к реальному суверенитету и независимости.

В то время у нас были определенные подходы, связанные с вступлением в Евросоюз. Казалось бы все складывалось неплохо. У нас был довольно высокий уровень экономического развития. Был очень образованный инженерный корпус. У нас была хорошая структура промышленности, в первую очередь наше машиностроение и станкостроение. По оценкам Гамбургского института мировой экономики, мы в то время были на уровне Чехии. И, казалось, 10-15 лет - и мы сможем одним шагом оказаться в политическом и экономическом раю.

Я разработал соответствующую стратегию, которая предусматривала, что примерно в 2005-2007 году мы должны были вступить и интегрироваться в Евросоюз. Я видел три волны такого развития событий. Первая волна - это, безусловно, Польша и Чехия, вторая - страны Балтии, третья - Венгрия, Румыния, Болгария. А вот четвертой волной, я думаю, может быть Беларусь.

Примерно в 2007 году мы должны были стать 28-й или 29-й звездой на голубом флаге Европы. Это все было обоснованно. Но чтобы прийти к этому, надо было серьезно перестроить нашу экономику. И тогда, в 1992-1993 годах, выступая в Праге на саммите министров ОБСЕ, я предложил создать восточноевропейское экономическое сообщество. Оно должно было бы объединить экономику Беларуси, Украины, России и Казахстана. В течение 10-15 лет, развивая рыночных отношений, эти страны должны были постепенно готовиться к интеграции в Евросоюз.

Я не отрывал Беларусь от экономики Украины и России. И считал, что мы теоретически можем интегрироваться в этот союз только вместе. Но история показала, что Беларусь значительно отстает в развитии рыночных отношений не только от Западной Европы, но даже от России. Мы не стали цивилизованным рынком. Нам еще многое предстоит сделать в области самых разных реформ. Хотя в некоторых вопросах, например, патентов, перехода к европейскому стандарту дорог - у нас пройдена большая дистанция.


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