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Трамп отправляется в свое первое зарубежное турне

  • 19.05.2017, 21:21
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Президент США посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Бельгию и Италию.

Президент США Дональд Трамп отправляется сегодня в Саудовскую Аравию. Затем посетит Израиль, Ватикан, Бельгию, а затем Италию. Это – его первое зарубежное турне в качестве главы государства, передает «Радио Свобода».

Ожидается, что в Эр-Рияде Трамп попытается улучшить двусторонние отношения, которые стали более натянутыми в период президентства Барака Обамы.

Из Ватикана, где Трампа примет папа римский Франциск, президент вылетит в Брюссель на неофициальную встречу с руководителями стран НАТО, а затем вернется в Италию, где примет участие в саммите «Большой семерки» на Сицилии.


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