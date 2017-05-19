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Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси

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  • 19.05.2017, 21:38
Игорь Рачковский
Фото: pressball.by

Имя нового кандидата на пост ФХБ пока не называется.

По неофициальным сведениям «Прессбола», Игорь Рачковский подал в отставку с поста президента Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, в субботу, 20 мая, состоится отчетно-выборная конференция ФХБ.

Игорю Рачковскому 49 лет, он — уроженец Сморгони. Генерал-майор. Был председателем Государственного пограничного комитета Беларуси. Федерацией хоккея Беларуси руководит с осени 2014 года.


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