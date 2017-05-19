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Россияне будут перемещаться по БелАЭС на 30-ти велосипедах

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  • 19.05.2017, 21:53
Фото: «Еврорадио»

На приобретение велосипедов потрачено около 3,5 тысяч долларов.

Для перемещения россиян по площадке, на которой строится Белорусская АЭС, покупают 30 велосипедов Stadler Topas. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок. Там отмечается, что «велосипеды будут использоваться для сокращения временных затрат на перемещение на площадке строительства Белорусской АЭС» сотрудников Представительства российской инжиниринговой компании «АСЭ» в Беларуси, передает «Еврорадио».

На приобретение велосипедов потрачено более 200 тысяч российских рублей (около 3500 долларов).

Как известно, Белорусская АЭС строится российским «Атомстройэкспортом» в Островецком районе. Первый энергоблок АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Фото: icetrade.by

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