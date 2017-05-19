Путин наградил следователя по делу Немцова 4 19.05.2017, 22:15

Грамота вручена «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой старшего следователя по особо важным делам Николая Тутевича, который занимается расследованием убийства политика Бориса Немцова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что «грамота вручена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что до мая 2015 года следователь Игорь Краснов расследовал убийство оппозиционного политика Бориса Немцова. Однако в мае следственную группу по делу об убийстве политика Бориса Немцова возглавил новый следователь – Николай Тутевич.

Немцова убили 28 февраля в центре Москвы на Большом Замоскворецком мосту. По делу были арестованы пятеро подозреваемых — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Сейчас над ними идет суд. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. Заказчики преступления так и не названы.

"Становится ясно, что следствие ограничится привлечением к суду рядовых исполнителей убийства Немцова. Заказчики в очередной нашли способ уйти от ответственности, используя поддержку в высоких кремлевских кабинетах. Уход Краснова из дела Немцова фактически свидетельствует, что главным силовиком в стране стал Рамзан Кадыров. Политический вес СК, ФСБ и МВД вместе взятых уступает влиянию одного Кадырова. Большего унижения для федеральных силовиков придумать невозможно", - написал недавно в Facebook Илья Яшин.