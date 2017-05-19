закрыть
19 мая 2017, пятница, 23:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Путин наградил следователя по делу Немцова

4
  • 19.05.2017, 22:15

Грамота вручена «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой старшего следователя по особо важным делам Николая Тутевича, который занимается расследованием убийства политика Бориса Немцова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что «грамота вручена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что до мая 2015 года следователь Игорь Краснов расследовал убийство оппозиционного политика Бориса Немцова. Однако в мае следственную группу по делу об убийстве политика Бориса Немцова возглавил новый следователь – Николай Тутевич.

Немцова убили 28 февраля в центре Москвы на Большом Замоскворецком мосту. По делу были арестованы пятеро подозреваемых — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов. Сейчас над ними идет суд. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. Заказчики преступления так и не названы.

"Становится ясно, что следствие ограничится привлечением к суду рядовых исполнителей убийства Немцова. Заказчики в очередной нашли способ уйти от ответственности, используя поддержку в высоких кремлевских кабинетах. Уход Краснова из дела Немцова фактически свидетельствует, что главным силовиком в стране стал Рамзан Кадыров. Политический вес СК, ФСБ и МВД вместе взятых уступает влиянию одного Кадырова. Большего унижения для федеральных силовиков придумать невозможно", - написал недавно в Facebook Илья Яшин.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси