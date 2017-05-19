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Белорус завоевал золотую медаль на ЧЕ по самбо

  • 19.05.2017, 22:20
Фото: БелТА

В весовой категории до 68 кг в финальном поединке Александр Кокша был сильнее Эмиля Хасанова из Азербайджана.

Белорус Александр Кокша завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо, который проходит в минском Дворце спорта, сообщает БелТА.

В весовой категории до 68 кг в финальном поединке белорус был сильнее Эмиля Хасанова из Азербайджана. В первый день чемпионата Европы на третью ступень пьедестала почета в белорусской команде поднялся Алексей Степанков (весовая категория до 90 кг).

В соревнованиях среди женщин белоруска Ольга Намазова заняла третье место в категории до 72 кг, а ее подруга по команде Лейла Аббасова вышла в финал категории до 48 кг, где проиграла россиянке Елене Бондаревой и завоевала серебряную награду.

В разделе болевого самбо бронзовые медали в белорусской сборной на счету Артура Крухова (57 кг) и Сергея Фирсова (до 100 кг). В финале категории до 74 Андрей Муравицкий в финале проиграл Ованесу Абгаряну из России.

Чемпионат Европы по самбо проходит в Беларуси в третий раз.


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