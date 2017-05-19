Пинчанин устроил дебош на белорусско-украинской границе 19.05.2017, 22:23

ФОТО: BRESTNET.COM

Житель Пинска пытался выехать в Украину по недействительному паспорту.

Житель Пинска пытался выехать в Украину по недействительному паспорту. Когда пограничники отказались его пропустить, он устроил дебош.

Как сообщает tut.by со ссылкой на Госпогранкомитет, инцидент случился 18 мая в пункте пропуска «Невель» («Прикладники»). Предъявленный 29-летним жителем Пинска паспорт оказался в базе недействительных документов.

Как выяснилось, молодой человек, потеряв документ, сообщил об этом в милицию, а через некоторое время нашел его и стал пользоваться как обычно. И только на границе узнал, что документ уже давно считается недействительным.

«Узнав об этом от пограничников, он заявил, что паспорт ему не нужен, стал грубо, нецензурно выражаться и попытался самовольно покинуть пункт пропуска. Во время разбирательства также выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщает ведомство.

В отношении задержанного начат административный процесс по ч. 1 ст. 23.31 КоАП (Нарушение режима Государственной границы). Нарушителю грозит штраф в размере до двадцати базовых величин. На данный момент он передан сотрудникам милиции.