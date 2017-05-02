Мадуро объявил о созыве «учредительного собрания» 2.05.2017, 7:37

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НИКОЛАС МАДУРО

ФОТО: REUTERS

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал не подчиняться решению диктатора и продолжить выступления на улицах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил созвать Национальное учредительное собрание для разрешения политического кризиса. В продолжающихся с начала апреля протестах против власти погибли уже 29 человек

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках своих конституционных полномочий созывает Учредительное собрание. Об этом сообщает телеканал El Nacional (перевод – РБК).

Учредительное собрание созывается для реформирования венесуэльского государства, реформирования правовой системы. Кроме того, оно будет наделено полномочиями для изменения Конституции. «Эти меры направлены на достижение мира в республике», - сказал Мадуро.

В то же время El Nacional отмечает, что согласно Конституции вносить в нее изменения может только парламент страны.

Президент Венесуэлы отметил, что прибег к статье 347 конституции Венесуэлы для созыва собрания представителей «рабочего класса, а не элит». При этом, приводит Reuters слова Мадуро, в Учредительное собрание будет избрано до половины депутатов действовавшего в стране Национального собрания, а выборах не смогут участвовать политические партии. Позднее Мадуро подписал соответствующий указ.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах. В своем Twitter он назвал созыв Учредительного собрания «конституционным мошенничеством диктатора Мадуро». «Народ — на улицы, чтобы не подчиняться подобному сумасшествию», — написал Каприлес. Он также заявил, что оппозиция «не примет продолжения мадуристского переворота» и обвинил Мадуро в намерении «убить конституцию боливарианской республики».

Против Учредительного собрания выступил также и глава действовавшей Национальной ассамблеи Хулио Борхес, призвав венесуэльцев протестовать. Решение президента страны он охарактеризовал как «переворот».

С начала апреля в Венесуэле продолжаются народные протесты, вызванные решением Верховного суда страны прекратить полномочия Национальной ассамблеи, в которой сформировалась оппозиционное правительству большинство. Протестные акции нередко перетекали в столкновения с полицией. В ходе беспорядков в стране погибли 29 человек, более 400 получили ранения, сотни были задержаны.