закрыть
2 мая 2017, вторник, 9:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Троих белорусов не пустили в Украину

  • 2.05.2017, 7:45
Фото: UNIAN

Граждан Беларуси заподозрили в подготовке провокаций в Одессе.

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Беларуси, которые, предположительно, направлялись в Одессу для участия в провокационных акциях, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В настоящее время пограничники Украины усилили меры по противодействию приезду нежелательных лиц, которые могут участвовать в беспорядках в Одессе в день годовщины трагедии 2014 года.

«За минувшие сутки правоохранители задержали восемь человек – граждан Кыргызстана, Беларуси и России. Крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Семеро из них – четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Беларуси прилетели рейсом «Минск – Одесса», а гражданин России прибыл из Дубая в «Борисполь», – говорится в сообщении ГПС Украины.

По информации службы, правоохранители установили, что данные граждане прибыли в Украину по приглашению общественной организации, которая, вероятно, была причастна к организации беспорядков в 2014 году. В ГПС сообщили, что белорусов, которые не смогли четко объяснить цель своего прибытия в Одессу, через границу не пропустили и вернули обратно в Беларусь.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами «ультрас» из Харькова и Одессы, а также активистами Евромайдана — с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась пожаром в Доме профсоюзов, в котором спрятались представители «антимайдана». Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.


Мнение

Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен