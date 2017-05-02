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Космическая разведка раскрыла неизвестные детали ракетной программы КНДР

  • 2.05.2017, 7:59

В Северной Корее зафиксировали новую платформу для испытания ракет для подлодок.

Полупогружаемая в воду платформа для испытания баллистических ракет для подводных лодок зафиксирована на военной верфи в порту Нампхо на западном побережье КНДР.

Об этом сообщил во вторник аналитический сайт 38 North, который занят сбором и обработкой сообщений о военных программах Пхеньяна — в основном на основе анализа снимков космической разведки, передает ТАСС.

На полученной им фотографии от 19 апреля зафиксирована испытательная баржа-платформа длиной 22 метра. Такая же ранее была использована в районе порта Симпхо на восточном побережье КНДР для испытания баллистических ракет для подводных лодок, которые по западной классификации именуются KN-11. Одна из них была продемонстрирована недавно на военном параде в Пхеньяне.

Эксперты 38 North полагают, что появление второй платформы подобного типа может свидетельствовать об активизации в КНДР программы разработки баллистических ракет для подводных лодок. Специалисты сайта утверждают также, что эти полупогружаемые баржи напоминают конструкции, которые использовались в СССР для таких же ракетных испытаний.


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