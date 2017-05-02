Арт-менеджер Олег Ларичев вышел на свободу 1 2.05.2017, 8:11

Олег Ларичев

Руководитель уличных арт-проектов Олег Ларичев был освобожден поздно вечером 1 мая.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Судья Виктория Шабуня приговорила Олега Ларичева к 5 суткам ареста за «мелкое хулиганство»: якобы он 27 апреля ругался матом и размахивал руками в центре Минска.

Олег Ларичев был избит неизвестными 4 апреля. Он подал заявление в милицию, но сам позже был задержан и наказан штрафом в 1150 рублей якобы за дорисовку колючей проволоки на граффити «Москва-Минск».