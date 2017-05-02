Как Домрачева и Бьорндален собак погоняли 2.05.2017, 9:10

Стали известны подробности необычной гонки звездной пары на собаках.

У нас сейчас пасмурно и дождливо, а в Шушене, норвежском горнолыжном центре, солнечно и снежно – зима там самая настоящая, короче. И знаете, чем норвежцы на своем курорте занимаются? Без всяких привираний катаются на собаках. И не только норвежцы, пишет блогер «Норвежский фан».

На днях в Шушене прошел традиционный фестиваль по лыжным гонкам на собаках. Участие в нем приняли Оле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.

Звездная биатлонная чета вышла на старт в молодой дисциплине скиджоринге. Если коротко: есть человек на лыжах – есть собака. Они друг с другом связаны. Собака тащит, а человек поспевает. Кто первый – тот и победил.

Супруги соревновались в одном заезде. Оле-Эйнар выивграл заезд, а Дарья финишировала третьей с отставанием в 2,9 секунды.

В напарники Домрачевой достался немецкий курцхаар. По словам белоруски, она впервые бежала с собакой, и слегка побаивалась, чем вся эта авантюра может закончиться. Но закончилось все хорошо. На финише молодую маму переполняли эмоции.