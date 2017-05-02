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«Протесты продолжатся, пока власть не услышит голос народа»

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  • 2.05.2017, 9:27
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Резолюция первомайского митинга в центре Минска.

Около тысячи белорусов вышли на Октябрьскую площадь Минска и провели демонстрацию по главному проспекту столицы. Акция завершилась митингом на площади Независимости, на котором была принята резолюция.

Сайт Charter97.org приводит ее текст:

— Мы, граждане Беларуси, решительно протестуем против безответственной, бездарной и преступной политики властей. Эта власть обманула народ и развалила экономику, обрекая пенсионеров на нищету, а молодежь вынуждая искать работу на чужбине. Власть торгует независимостью страны и втягивает Беларусь в опасные союзы, надеясь, что новые подачки Москвы позволят ей продержаться еще несколько лет.

Чтобы гарантировать свою несменяемость, власть фальсифицирует «выборы» и использует государственные СМИ как средство дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Самая большая статья расходов государственного бюджета — выплата непомерных внешних долгов, которые идут на роскошные забавы власть имущих и на содержание колоссального аппарата подавления народа.

Но, ни распоясавшимся «силовикам», которые ведут себя как оккупанты в нашей стране, ни продажным судам не запугать нас, граждан Беларуси, если мы решили добиться свободы, правды и справедливости.

Чтобы спасти нашу Беларусь и обеспечить достойное будущее для наших детей, мы требуем:

1. Прекратить репрессии, реабилитировать всех осужденных за протесты, наказать виновных в репрессиях.

2. Отменить декрет о «тунеядцах», всеобщую контрактную систему и другие незаконные поборы.

3. Установить пособия по безработице в размерах — от минимального потребительского бюджета до 75% среднегодовой зарплаты, а пенсии и все социальные выплаты повысить не менее чем на 40%.

4. Обеспечить проведение честных и справедливых досрочных выборов всех уровней под международным контролем.

5. Прекратить участие Беларуси в опасных и невыгодных военных и финансовых союзах.

Для финансирования мер по восстановлению социальной справедливости мы предлагаем:

1. Продать бесполезные и убыточные ледовые дворцы, большую часть президентских резиденций, президентские самолеты и коллекцию лимузинов, имущество управления делами Лукашенко обнародовать и передать в ведение парламента.

3. Прокуратуре проверить информацию о незаконной передаче частным компаниям права продавать продукцию переработки нефти, и отчисления выручки на счета семьи Лукашенко. Для контроля обратиться в соответствующие международные органы. Вернуть незаконно присвоенные средства в государственный бюджет.

4. Ликвидировать неконституционные силовые структуры, расходы на содержание милиции, спецслужб и президентской вертикали сократить на 50%.

Мы требуем от власти прямых переговоров о выполнении народных требований с нашими представителями.

Нас привели сюда наши боль и гнев. Мы будем протестовать и выходить на площади наших городов, пока власть не услышит голос народа.

На митинге в резолюцию также было добавлено требование немедленно освободить лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича. За документ проголосовали все участники акции.


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