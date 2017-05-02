Из авто устроившего гонки с ГАИ минчанина достали самого водителя, девушку и ежа 5 2.05.2017, 9:36

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Ежик в аварии не пострадал.

В Минске водитель на Renault врезался в столб. Об аварии на пересечении проспекта Независимости и МКАД сообщили tut.by очевидцы, информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.

По словам очевидцев, водитель Renault уходил от погони ГАИ, не справился с управлением и врезался в столб. Предположительно, 23-летний парень был нетрезв.

Чтобы достать водителя и пассажирку из искореженного авто, потребовалась помощь спасателей. Парня с травмами передали скорой, в больницу отправили и девушку — ей необходимо обследование.

В салоне автомобиля сотрудники МЧС обнаружили… живого ежа: он в аварии не пострадал, ежика выпустили в ближайшей лесополосе.