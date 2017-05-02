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Противники Мадуро устроили марш пустых кастрюль в Каракасе

  • 2.05.2017, 9:44
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Фото: Reuters

Марш стал ответом народа Венесуэлы на созыв диктатором «учредительного собрания».

Сторонники венесуэльской оппозиции в ночь на вторник устроили марш пустых кастрюль в столице Венесуэлы Каракасе. Так они выражают свой протест против решения президента страны Николаса Мадуро созвать так называемое «учредительное собрание» - Конституционную ассамблею Боливарианской Республики, сообщает ТАСС.

Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Венесуэлы. Ранее он созывался в 1999 году.

Тысячи венесуэльцев бьют в пустые кастрюли, выражая свое несогласие с новыми инициативами Мадуро. К проведению марша призвала оппозиционная коалиция «Блок демократического единства», контролирующая парламент страны. Сведений о столкновениях с правоохранительными органами не поступало.

Фото: Reuters

В понедельник в Венесуэле прошли многотысячные уличные акции протеста против политики властей. Только в Каракасе в ходе них пострадали порядка 40 человек.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Фото: Reuters

Согласно подсчетам неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли около 30 человек, сотни пострадали.


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